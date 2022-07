Desesperante descargo de Callejón sobre su adición a la cocaína: "Un infierno"

La actriz dio a conocer un aspecto desconocido de su vida. María Fernanda Callejón habló sobre su vínculo con las drogas.

María Fernanda Callejón habló de su vínculo con las drogas y generó sorpresa al revelar que ha estado muy cerca de la cocaína. La actriz y exvedette reflexionó sobre la importancia de visibilizar este tipo de conflictos que muchas personas atraviesan.

"Por suerte me pasaron las balas muy de costado, pero creo que debido a mi fortaleza o a algo que tiene que ver con mi organismo tal vez, nunca me sentí enganchada de nada. Tuve la bendición de que no viví un infierno, no viví el principio del final", comentó la expareja de Ricky Diotto sobre cuán cerca ha estado de personas adictas a las drogas. Y sumó: "Te apena y te entristece, te angustia, cuando no podés hacer nada por el otro".

Callejón aseguró que por más que el entorno de las personas adictas hagan hasta lo imposible por ayudarlas, las ganas de salir de ese lugar tienen que ser de ellas; si no es así, es muy difícil salir. "Las adicciones en general, te anestesian, no podés discernir entre lo que el otro de está diciendo, porque es un universo muy macabro. Uno se siente impotente. Recuerdo situaciones de gente que quise mucho y no pude hacer nada", agregó la celebridad de teatro y televisión en diálogo con Gastón Pauls en el ciclo Seres Libres.

"Yo hacía poco que estaba viviendo acá en Buenos Aires y estaba de novia con alguien que evidentemente consumía y mucho, yo nunca me había dado cuenta. Nunca había estado con un consumidor de esa magnitud. Socialmente desconociendo este tema, dije 'bueno'", contó Callejón sobre cómo fue su acercamiento a la cocaína. "Al principio me parecía nada, después me pareció fabuloso, porque ahí está el punto, te hace sentir sensaciones que son muy lejanas a las que alguna vez pudiste sentir desde que naciste. Después me empecé a dar cuenta que me ponía mal, en vez de generarme algo para arriba", continuó.

Callejón contó que en un momento decidió correrse y no consumir más porque se dio cuenta que la cocaína opacaba la luz de todas las personas que la consumían: "Yo prefería estar feliz. Nunca me enganché, pero tuve que acompañar y cuesta".

Contundente definición de María Fernanda Callejón sobre la cocaína

Gastón Pauls le pidió a Callejón que definiera en pocas palabras a la cocaína y ella fue tajante: "La cocaína es esa novia con la que nunca vas a llegar a nada, al contrario, es por la que vas a dar la vida y te va a matar".