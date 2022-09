Descolocó a Guido Kaczka con una confesión íntima en Los 8 Escalones: "Horror"

Una participante de Los 8 Escalones hizo una confesión íntima que dejó con la boca abierta a Guido Kaczka. Durante la edición que tuvo lugar el pasado martes 13 de septiembre por la pantalla de El Trece, una mujer decidió compartir cómo conoció a su pareja y el incómodo momento que vivió en la primera cita que tuvo.

Durante la transmisión, el conductor presentó a Paula Roberti, comentó que tenía intenciones de ganar el millón de pesos para visitar a sus sobrinos. "Los tengo tatuados. Viven en Alemania, a una de mis hermanas no la veo hace tres años. Mis sobrinos son el amor de mi vida así que quiero ir a visitarlos". Y luego señaló que desde "hace un año está con Hernán", a quien conoció por Happn, una aplicación de citas.

Tras escuchar a Guido, la mujer se mostró disgustada por la forma en la que conoció a su pareja. "Ay, sí, pero para mí es un horror conocer a alguien por una red social", sostuvo. "¿Y por qué? ¿Estabas buscando vos?", indagó el animador de Los 8 Escalones, de manera picante. "Sí, estaba en un embotellamiento, ja", sostuvo la participante.

Entusiasmado con la charla, el conductor bromeó: "Estabas trabada en el tránsito, te pusiste a buscar...". "Sí, estaba en el tránsito, empecé a mirar, lo vi a Hernán, vi la foto y dije 'quiero que me hable este pibe, quiero que me hable'", aclaró la joven. Finalmente, y tras algunas semanas de espera, el hombre le dio "me gusta" en la red social y accedió a charlar con Paula. "Hace un año que estamos juntos. Así que no me salió tan mal", comentó, con una sonrisa.

Cómo fue la primera cita entre la participante de Los 8 Escalones y su novio: el incómodo momento que vivió

Guido Kaczka: "¿Se vieron al toque?".

Paula: "No, estuvimos hablando y pasaron 20 días, más o menos".

Guido Kaczka: "En la primera cita se besaron. ¿En dónde fue?".

Paula: "En un bar de Beiro y Avenida San Martín".

Guido Kaczka: "Uy, está bien ese lugar".

Paula: "Sí, estábamos comiendo. De la nada, estábamos comiendo, me agarró y de sopetón me dio un beso. No sé si es que yo hablo mucho y dijo 'basta, no quiero escucharla más, está infumable... vení que te chapo y ya está'".

Guido Kaczka: "¿Ya sacaste Happn del teléfono?".

Paula: "Sí...".