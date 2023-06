Denuncian a Adrián Pallares por "robo": quién es la figura que lo acusó

Adrián Pallares, conductor de Socios del Espectáculo, recibió una grave acusación por parte de una figura del medio.

Una reconocida figura de La Tarde del Nueve (El Nueve) acusó a Adrián Pallares, conductor de Socios del Espectáculo (El Trece), de haber cometido un importante robo. Pallares, quien conduce el programa junto a Rodrigo Lussich, parecería no tener la mejor relación con una de sus colegas del medio. Según las declaraciones de esta persona, sería un pésimo compañero para trabajar y no debería seguir al aire.

Se trata de Evelyn Von Brocke, panelista en El Nueve. Todo comenzó cuando sus compañeros, Tomi Dente y Pía Slapka, la desafiaron a jugar a un juego de preguntas y respuestas picantes, llamado "¿a quién descartás?", que consiste en preguntarle al entrevistado a qué figura prefiere menos y por qué. En este caso, le preguntaron por Pallares y Lussich y la panelista fue contundente.

Casi sin pensarlo dos veces, Von Brocke respondió: "Descartaría a Adrián. Con Rodrigo tuve complicidad, miradas, nos entendimos… No me hacía laburar al pedo buscando información, cuando le llevaba alguna primicia la utilizaba y daba el crédito. Pero con Pallares, todo lo contrario", disparó la mediática.

En este sentido, aseguró que cuando trabajaron juntos en Intrusos (América TV), Pallares la hacía "laburar al pedo". "No lo considero un conductor, me parece que todavía le falta mucho entre lo que él piensa y su cuerpo se maneja. Además, me pareció que si un canal le dio la oportunidad, nueve meses, de estar al frente de Intrusos, que es un gran programa, irse a otro… No sé, me parece qué hay que ser leal", sumó, en referencia al cambio de rumbo que el conductor tomó para pasarse a El Trece.

En este sentido, también señaló que Adrián "lo corta mucho" a Pallares y que no le deja su espacio. “Yo lo veo a Rodrigo solo como conductor porque es gracioso, es divertido y me que Adrián lo corta, lo corta todo el tiempo. 'Hablaste 3 segundos de más, dijiste esto de más, debería haber hablado yo'... Rodrigo tiene que estar suelto, flojo y va a ser el gran conductor dentro de unos años”, cerró.

Adrián Pallares reveló el fuerte mensaje que habría recibido de Jorge Rial

Recientemente, Adrián Pallares reveló un dato que nadie sabía sobre Jorge Rial. El conductor reveló que tuvieron una fuerte pelea que, si bien ya quedó en el pasado, recuerda hasta el día de hoy. “Elijo quedarme con el agradecimiento que siento por él, elijo quedarme con la parte buena, no significa que no me haya dolido, pero no puedo estar enojado”, comenzó el periodista, en diálogo con Por si las Moscas (La Once Diez).

En este sentido, el conductor señaló que no quiere estar enojado con Rial, ya que está muy agradecido de todo lo que vivieron juntos trabajando. "Equivocadamente, tal vez con Rial siempre me pasa que cuando me baja el enojo, me queda la gratitud, la verdad que no quiero estar enojado. Hablamos después de eso dos veces y me quedan los ocho años que trabajamos juntos. Esto es lo que me pasa. Claro que me duele, pero me dio muchas oportunidades”, sumó.

Qué fue lo que pasó entre Adrián Pallares y Jorge Rial

Todo comenzó en marzo de 2022, cuando Pallares y Lussich sacaron a luz la separación de Rial con Romina Pereiro. El conductor no pudo tolerar semejante nivel de exposición e hizo un furioso descargo en Argenzuela: “Agradezco el interés, sé que les da rating, pero esto de Pallares me parece que no está bien. Entiendo tu desesperación, cuando te estalle la bomba a vos mañana vamos a ver”.

Y agregó una amenaza contra Pallares: "Yo voy a hablar del nuevo amor de Pallares, que no es nuevo, lleva tiempo. Voy a hablar de cuando estacionaba a la vuelta del canal, era un quilombo. Me extraña que Lussich y Pallares se sumen a esta mentira, están donde están por mi. En América los querían rajar, yo los impuse". Desde entonces, nunca lograron reconstruir el vínculo de colegas que tenían anteriormente.