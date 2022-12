Adrián Pallares enfrentó las fuertes advertencias que recibió de Rial: "Me duele"

El conductor de Socios del Espectáculo retomó su viejo enfrentamiento con Rial y le dejó un mensaje.

Uno de los cruces más fuertes que dejó el 2022 fue el de Jorge Rial con Adrián Pallares. Si bien pareció una pelea que quedó en el pasado, el conductor de Socios del Espectáculo retomó el enfrentamiento y habló por primera vez sobre las amenazas que recibió cuando apenas estrenaba el programa con Rodrigo Lussich en El Trece.

“Elijo quedarme con el agradecimiento que siento por él, elijo quedarme con la parte buena, no significa que no me haya dolido, pero no puedo estar enojado”, aseguró el expanelista de Intrusos.

En diálogo con Por si las moscas, el periodista explicó: “Nunca fui del periodismo del grito y del enojo. Equivocadamente tal vez con Rial siempre me pasa que cuando me baja el enojo, me queda la gratitud, la verdad que no quiero estar enojado, agradezco todo lo que viví con él, hablamos después de eso dos veces y me quedan los ocho años que trabajamos juntos. Esto es lo que me pasa. Claro que me duele, pero me dio muchas oportunidades”.

El antecedente entre Pallares y Rial

En marzo del 2022, Jorge Rial estaba en vivo en Argenzuela cuando le llegaron las revelaciones de sus colegas en El Trece acerca de su separación de Romina Pereiro. Como estaban hablando de su vida privada en Socios... Jorge estalló y dijo al aire: “Agradezco el interés, sé que les da rating, pero esto de Pallares me parece que no está bien. Entiendo tu desesperación, cuando te estalle la bomba a vos mañana vamos a ver”.

A continuación, llegó lo más fuerte y la amenaza por parte de Rial: "Yo voy a hablar del nuevo amor de Pallares, que no es nuevo, lleva tiempo. Voy a hablar de cuando estacionaba a la vuelta del canal, era un quilombo". "Me extraña que Lussich y Pallares se sumen a esta mentira, están donde están por mi. En América los querían rajar, yo los impuse", continuó de manera furiosa el nuevo líder de Sobredosis de TV (C5N).

Muy molesto, el expresentador de Intrusos (América TV) insistió: "Si vamos a jugar así, juguemos. Mañana voy a leer los chats de Pallares con (Leopoldo) Luque (el médico de Maradona)". Incluso, advirtió con que "ojo con los chats, son fuertes. Están en la causa, son públicos".

Acerca de los mensajes con Luque, Rial repitió que "están en la causa" y profundizó: "No se sabía porque tuvimos códigos con Pallares, pero como no hay más códigos... Cuando vinieron del 9 (El Nueve) estaban desahuciados, yo les di laburo". Para cerrar, Jorge siguió con el mismo tono agresivo y remató: "Cuando arranque el programa de ellos, me pongo a leer los chats".