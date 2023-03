Denuncia una jugada para proteger a Nacho en la final de Gran Hermano: "Es joda"

Los seguidores de Gran Hermano arremetieron contra la producción de Telefe luego de asegurar que hicieron campaña a favor de Nacho Castañares.

En Gran Hermano se vivió una situación polémica que despertó un sinfín de reacciones en las redes sociales. Los seguidores del reality show lanzaron que la producción tomó como favorito a Nacho Castañares y expusieron de qué manera Telefe llevó a cabo la jugada a favor del participante de 19 años.

La palabra "acomodo" se vio con más frecuencia en las redes sociales luego de la jornada del lunes 20 de marzo. Es que la producción de Gran Hermano tomó la decisión de que vuelvan a ingresar a la casa Tomás Holder, Martina Stewart Usher y Mora Jabornisky.

Los exparticipantes eran parte del grupo "Los Monitos" donde se encontraba Nacho Castañares, pero nunca tuvieron relación con Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, finalistas de Gran Hermano al igual que el joven. Por este motivo, los seguidores del programa estallaron de furia.

"Los tres son amigos de Nacho. No entiendo ¿Entonces Marcos y Julieta no van a tener quien los banque adentro", comentó un usuario de Twitter. Además, repudiaron el vivo de Diego Poggi por Twitch, donde habló de los seguidores en Instagram de los finalistas: "Primero yendo al perfil de Marcos y no lo seguía, y después va al de Nacho y lo seguía, y diciendo 'vayan todos a seguirlo'. Que no se note".

Fuerte acusación de Nacho a Julieta Poggio en Gran Hermano: "Mal educada"

Nacho Castañares y Julieta Poggio de Gran Hermano protagonizaron una divertida pelea en la que el joven arremetió contra la bailarina sin tapujos. Los concursantes del reality show de Telefe han demostrado este tipo de interacciones en numerosas ocasiones y siempre se dan con humor.

La secuencia comenzó cuando Julieta, Nacho y Romina estaban en la mesa del comedor y la participante más chica de la casa tenía uno de sus pies sobre la mesa. El joven de 20 años fue fiel al tipo de bromas que le hace a su compañera y enunció un fuerte reto hacia ella. Por su parte, Romina Uhrig se sumó a la chicana de Nacho y retó a su amiga.

Nacho: ¡Bajá el pie! ¿Qué hacés?

Romina: ¿Qué hace la nena?

Julieta: Yo hago lo que quiero. Es mi casa.

N: ¿Qué te pensás que vos?

J: ¿Vos qué te pensás que sos?

N: ¡Maleducada, maleducada! ¡Sos una chiquita malcriada! Ojalá te ponga los puntos Pato. Encima comés con la boca abierta. Qué asco.