Denise Dumas habló tras el cruce con Nancy Pazos: "No es mi amiga"

La exparticipante de MasterChef Celebrity reveló algunos detalles de la relación que tiene con su compañera.

La edición de MasterChef Celebrity del martes pasado tuvo un emotivo momento luego de que Denise Dumas rompió en llanto al quedar eliminada del certamen. Al día siguiente, la actual conductora de Flor de Equipo dejó atrás lo sensible y hubo un filoso cruce con su compañera, Nancy Pazos.

"Mi relación con Nancy es la que se ve. No es mi amiga pero trabajamos bien juntas", indicó. Sumado a eso, dijo que "cuando arrancaron a decir que Nancy, cuando llegué yo, se quería bajar, enseguida ella me llamó para aclararme que no era verdad".

Denise Dumas en la conducción de Flor de Equipo

Tras la salida de Florencia Peña del programa, Dumas se hizo cargo de la conducción de manera momentánea hasta que llegue Georgina Barbarossa, y fue allí cuando, previo a mostrar el tape de su eliminación, Pazos se entrometió y lanzó un comentario.

"Yo creo que se viene una gran actriz. Una gran actriz...", había expresado la panelista frente al incómodo silencio de la conductora en el programa que se emite por Telefé. En este contexto y en medio de rumores que las llevan a una posible enemistad, Denise manifestó sus sensaciones y reveló cómo es trabajar con ella.

En definitiva, lo que reflejó sobre Nancy Pazos es un vínculo exclusivamente laboral y en buenos términos, más allá de la tensa situación vivida en el programa. "No es que tengo una relación, pero está todo bien", agregó.

Por último y descartando todo tipo de rumores que la vinculaban a una pelea entre ambas, la exparticipante de ShowMatch lamentó: "Es muy feo cuando empiezan a inventar rumores de mala onda".

Quiénes son los finalistas de MasterChef Celebrity

En una noche atravesada por la exigencia del jurado y los diversos sabores, Juariu, Tomás Fonzi y Mica Viciconte se enfrentaron a la que, quizá, sería su última noche en el certamen. Los tres semifinalistas tenían como consigna hacer un platillo libre pero cumpliendo algunas exigencias del jurado, como por ejemplo que tuviera una fruta, que fuera picante y que tuviera algún ingrediente frito, entre otras condiciones que se determinaron a lo largo de la jornada.

Luego de haber brillado en la velada del miércoles y ganarse un desafío para el día jueves, Juariu terminó por convertirse en la última eliminada del certamen. La periodista y expanelista de Bendita TV había preparado un platillo tradicional de su familia el cual gustó mucho al jurado, pero a la hora de compararlo con el desempeño de sus compañeros ella fue la que había cometido más errores.