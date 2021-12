Del nueve a TN: el conductor que reemplazará a Sergio Lapegüe

Ante la salida de Sergio Lapegüe de la conducción en TN, ya encontraron a un reemplazante que viene de Canal 9 a ocupar su lugar en "Tempraneros".

El periodista Sergio Lapegüe no atraviesa su mejor momento personal. A sus 57 años, planea varios cambios con respecto a su participación en los distintos ciclos de TN (Todo Noticias). Si bien no está confirmado, una de sus salidas sería del programa Tempraneros, del cual decidió que se alejará para tener más tiempo y reorganizar su vida. El canal no perdió el tiempo y encontró a quien lo reemplazará, que a su vez viene de trabajar en Canal 9.

Entre los motivos que dio para semejante determinación, el conductor dijo que estaba "muy cansado" y profundizó al respecto: "A las 4.21 de la madrugada suena el despertador, me baño, y 4.45 salgo para el canal. Me pasa a buscar un remisero y voy leyendo los diarios en el celular, desayuno en TN... Estoy llegando a un nivel de mucho cansancio. Tengo 57 años y he trabajado mucho".

Finalmente el encargado de ocupar su lugar será Nicolás Magaldi, quien hasta el momento lleva seis temporadas de El show del problema en la mencionada señal, el cual se emite de lunes a viernes de 13:30 a 15:00. Mientras tanto, el futuro de su colega es una incógnita, al menos para lo que resta de temporada, ya que aún no confirmó si dejará algún otro trabajo.

Nicolás Magaldi reemplazaría a Serrgio Lapegüe en TN

"Amo conducir y lo comencé a hacer muy tarde, a los 42 años. Fui asistente, productor, jefe de la producción periodística, movilero y conductor. Logré lo máximo, pero me cuesta dejar, aunque debo reconocer que estoy pasado de estrés y de locura. Hasta tocar música me genera cansancio. Por eso les planteé a las autoridades del canal que tenía que frenar", aseguró Lapegüe en una entrevista con La Nación.

El desgarrador momento del conductor con su madre

En una entrevista con Radio Rivadavia explicó que siempre le dedicó mucho tiempo y energía al trabajo, teniendo otras prioridades más importantes. No fue el coronavirus lo que le hizo tomar esta decisión, sino la salud de su mamá. “¿Por qué sus últimos meses o años de vida yo no puedo estar con ella? Mi hija está creciendo mucho, empieza a volar sola, mi pibe lo mismo. Entonces dije: ‘Pucha, me lo estoy perdiendo’”.

“Yo dormía dos horas, siempre trabajé mucho. Entonces digo… yo quiero seguir trabajando, quiero trabajar un poquito menos. Quiero aprovechar, estar con mi familia, ir a visitar a mi mamá que está enferma y no la puedo ver”, expresó en la mencionada nota radial acerca de su madre quien padece Alzheimer.