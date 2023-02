Del Moro cometió un error gravísimo que perjudica a un participante de Gran Hermano

Santiago del Moro podría haber filtrado por accidente el nombre de la próxima eliminada de Gran Hermano en un clip que no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Gran Hermano (Telefe) entró en la recta final y Santiago del Moro podría haber hablado de más con una equivocación que, quizás, le cueste un agitado revuelo el próximo domingo. Tras conocerse la placa de nominados para la gala de eliminación y la fulminante realizada por Julieta Poggio, el conductor hizo un comentario atronador que no fue desapercibido por los televidentes.

"A del Moro se le escapó un 'Camila fulminadísima, se va el domingo'", proclamó uno de los usuarios de Twitter, desatando una ola de comentarios contra el conductor del reality. También, dicha apreciación sirvió para que no pocos tuiteros sigan poniendo en jaque la transparencia del juego en la decisión de quién se queda y quién se va del programa.

"Ya lo tienen todo arreglado y le dijeron a Julieta que fulmine a Camila para que piensen que fue su idea”, “Más cantado imposible”, “Lo amo a Santiago, siempre se le escapa algo” y “Ya no disimulan que ellos sacan a los que quieren" fueron algunos de los comentarios que se dispararon contra la producción ante semejante furcio de Del Moro. Queda saber a quién salvará Romina Uhrig este jueves, confirmando o no las palabras que podrían sellar el futuro de Camila.

Santiago del Moro apuró al novio de Julieta Poggio: se picó en Gran Hermano

A poco tiempo de que termine Gran Hermano, Santiago del Moro recibió una particular reclamo por parte de Lucca Bardelli, novio de Julieta Poggio. Durante la gala del pasado miércoles 15 de febrero, el conductor le puso los puntos y lo cruzó de manera tajante en la pantalla de Telefe.

Todo comenzó luego de que el conductor advirtiera que Lucca estaba presente en la tribuna de GH. "Che, está el novio de Julieta. ¿Cómo andás, Lucca? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Después voy a ir a hablar con vos", le consultó Del Moro, consciente de que el joven ya lleva casi cuatro meses sin ver a su pareja. En dicho momento, Lucca le hizo un particular pedido a Santiago. "Escuchame, Santi. Necesito que me hagas la 2 y que me dejes mandarle algo por el Día de los Enamorados", le reclamó. "No, es que viste...", reaccionó el animador. Y el novio de Julieta insistió: "Preguntale a Gran Hermano, dale".

Sin embargo, y de manera picante, Del Moro le respondió: "Hay que estar adentro, viste.. es como complicado...". Y luego le dio a entender que Julieta podría haber hecho algún pedido por el Día de los Enamorados: "Yo igual dije en un momento que si alguien quería pedir algo, lo hiciera..., pero obviamente eso era para los participantes de la casa".

"Ah, claro...", contestó el joven, de manera seca. Finalmente, Santiago cambió de tema y le preguntó por la foto que subió en las redes sociales junto a la actriz: "Pusiste una foto en las redes, ¿no?". "Sí, obvio", señaló.