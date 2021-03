Plager se sumará a Showmatch en este 2021.

La vuelta de Showmatch a la pantalla de El Trece está cada vez más cerca y contará en este 2021, en su Academia, con una inesperada figura del periodismo argentino actual: Débora Plager. Ella misma lo confirmó durante este martes en el diálogo con Teleshow: "Hace dos años que hablamos con Marcelo Tinelli, el Chato (Prada) y Federico (Hoppe). Ellos tenían ganas de que yo participara y yo estaba tratando de evaluar qué podía hacer en ese formato. Durante todo este tiempo seguimos con las charlas y finalmente se dio".

Con relación a las razones que la llevaron a aceptar la propuesta, la comunicadora de Intratables explicó que "cuando ellos decidieron volver al aire volvimos a hablar y la verdad es que me parece que es un desafío interesante", ya que el coronavirus también la obligó a repensar ciertas cuestiones porque "en esta época de pandemia todos tuvimos que reconfigurar un poco nuestro contexto profesional".

"Ojalá abra un camino del no prejuicio: tener una vida profesional de muchos años vinculada con la actualidad política, ser rigurosa a la hora de informar, estar formada, estudiar, y que eso no se vea como algo incompatible con participar de un show televisivo", añadió Plager, que además comentó que todavía no lo habló con su familia "pero tanto mi marido como mis hijos siempre me bancaron y creo que esta vez no va a ser la excepción. Eso espero".

Con respecto a sus dotes para bailar y demás, la conductora fue muy sincera: "La verdad es que no es lo mío pero me divierte, me parece que a veces hay un preconcepto de que una persona que acepta participar de un reality es porque está en un momento de bajón laboral, y yo la verdad es que estoy con muchísimo trabajo, te diría que más que nunca. Sigo en América, tengo el programa en Radio Rivadavia, escribo mis columnas de opinión en El Cronista, y bueno todas esas actividades me llevan mucho tiempo, pero voy a encontrarle el hueco para participar, por supuesto con el consenso del directorio de América, de Liliana Parodi y de mi compañero Fabián Doman. La idea es poder hacer todo, si el cuerpo me da. Son muchas las personas que participan, entonces en la primera etapa es más esporádico".

La expectativa de Débora Plager con el jurado de ShowMatch

"Lo que me preocupa profesionalmente es dar una información y que alguien me confronte diciendo que es errónea o entrevistar a un ministro, a un juez, a un funcionario y no preguntar lo que corresponde. Que me digan que me equivoqué en un paso o que bailo mal, y bueno, perfecto, ¿qué problema hay? No me preocupa para nada, lo aceptaré con humor. Creo que son todos profesionales súper reconocidos en lo suyo. Espero que cada uno de ellos evalúe a los que participamos de acuerdo al contexto en el que vamos. A alguien que no tiene, como yo, alguna experiencia profesional en los escenarios, a lo mejor le dan un pequeño margen para el error, a lo mejor la vara no es tan exigente como para alguien que viene de ese mundo", completó.

Qué pasará con Débora Plager en Intratables

Según dijo De Brito, la panelista del programa que conduce Fabián Doman de lunes a viernes en las noches de América TV cuenta con el permiso de las autoridades del canal para trabajar en el show que presenta Marcelo Tinelli en El Trece.

Es importante recordar además que Intratables pronto cambiará de horario a causa del debut de TV Nostra, el nuevo ciclo de Jorge Rial que desde el lunes 5 de abril irá a las 21 horas. Por lo tanto, el envío de política, actualidad y debate pasará a las 22:30 horas, y se espera que Los Mammones continúe pero a partir de la medianoche.