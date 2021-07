De Paoli insultó a Di María en plena transmisión y fue liquidado en redes

El relator de TyC Sports cuestionó a "Fideo" y a Lautaro Martínez en la jugada en la que la Selección Argentina falló un gol con el arco casi vacío y en las redes sociales lo liquidaron.

El relator Rodolfo De Paoli quedó en el centro de las críticas luego de atacar de forma desubicada a Lautaro Martínez y Ángel Di María durante su relato del partido entre Argentina y Colombia. El relator se sacó por una jugada desafortunada y fue muy violento con los futbolistas. En las redes fue duramente criticado.

Cuando faltaban 20 minutos y la Selección Argentina empataba 1-1 contra Colombia, Lautaro Martínez y Ángel Di María desperdiciaron una situación de gol con el arco rival casi vacío y Rodolfo De Paoli pronunció algunas frases desafortunadas en el relato para TyC Sports. "¡Antes era ´Pipa, Pipa´, ahora sos vos, ´Fideo´! ¡Dejame de hinchar las bolas, hermano!", disparó.

Además de haber comparado al extremo rosarino con su excompañero Gonzalo Higuaín, que erró goles claves en partidos decisivos con la camiseta nacional, el periodista de 42 años agregó: "¡No, no, no! Es joda esto, ¡el gol que se acaba de perder la Argentina! ¡Con lo que cuesta, hermano! No podemos errar esto. ¡Insólito el gol que perdió Argentina! ¡Increíble el gol que perdió Argentina!".

Luego de la victoria de la "Albiceleste" por penales para ser finalista de la Copa América en Brasil, en la que enfrentará al local, se empezó a viralizar la narración de ese instante por parte de De Paoli, por lo que el actual entrenador de Barracas Central fue destrozado por muchos fanáticos del fútbol en general.

"Es un impresentable, es un sor..., es un hijo de re mil p..., esto es causal de despido, es un nefasto" y demás fueron apenas algunos de los agravios hacia el comunicador que fue acompañado por Gustavo Lombardi en los comentarios para la transmisión del canal deportivo del Grupo Clarín.

La buena Copa América 2021 de Di María

Si bien no es titular, el zurdo de 33 años de París Saint-Germain suele entrar muy bien en la última media hora de los encuentros: cada vez que ingresa desequilibra, presiona bien alto, desborda, gambetea y le da otra frescura al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Incluso, su rendimiento es tan positivo que muchos en las redes ya piden que juegue desde el arranque en la definición por el título del sábado 10 de julio en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.