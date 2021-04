"Era otra tipa": el mal trago que pasó el chef Christophe Krywonis en Tinder.

A menos de una semana del inicio de Lo de Mariana, el nuevo programa de Mariana Fabbiani que irá de lunes a viernes de 11.30 a 13 horas en la pantalla de El Trece, Christophe Krywonis dio una entrevista a Los ángeles de la mañana en la que contó cómo se prepara para este nuevo proyecto y reveló detalles de su vida amorosa y su mala experiencia en Tinder. "La invité a tomar un café y se pdió un whisky", confesó.

“En mi caso, va a ser un desafío muy grande, porque voy a estar cocinando, cosa que nunca hago. Si te ponés a pensar, desde la época de 'El Gourmet' y de otros programas en los años 2000, no volví a cocinar, era más jurado que otra cosa. Y es algo que extrañaba mucho. Y al principio de la cuarentena, empecé a cocinar desde mi casa para la gente. Era atado con alambre, una camarita, después una marca importante me regaló una cámara 4K, y empecé a hacer cosas, y ahí me dije ‘tengo que volver a cocinar’”, empezó el francés en diálogo con Ángel De Brito y su panel.

Y continuó: “Cuando vino la propuesta de Mariana, que tenía que cocinar, para mí era un gran desafío y una gran apuesta también. Así que va a ser un momento de cocina, de convivialidad, bastante de entrecasa. Por eso, Lo de Mariana va a ser su espacio donde vamos a estar reunidos alrededor de la mesa”. Más allá de su regreso a la pantalla chica, tras su salida de MasterChef y Bake Off, en las últimas semanas el cocinero fue noticia por su situación sentimental, ya que fue relacionado con Dolores Barreiro luego de que se viralizaran imágenes en la que se los veía caminando de la mano por un viñedo de Mendoza.

"Estaba trabajando para un banco en Mendoza, era un evento. Fuimos a comer a Valle de Uco, somos un grupo de amigos, de seis o siete personas, caminamos de la mano como si nada, contando nuestra historias porque hacía tiempo que nos veíamos. Después de eso me desentendí, no tenía señal y después me enteré que decían que estaba saliendo con Dolores, así que salí a desmentirlo porque no era así", explicó el chef y aseguró que nunca está solo.

La fallida experiencia en Tinder

También aprovechó la nota para aclarar que nunca tuvo una relación con Elizabeth Vernaci ni con Carmen Barbieri, con quienes también fue vinculado sentimentalmente. Y recordó una experiencia fallida con una mujer que conoció por Tinder. "Fue bastante bravo el encuentro. Me mintió, la chica de la foto era otra tipa", contó y reveló que una de sus hijas fue quien le instaló la aplicación de citas con la esperanza de que encontrara una mujer para formar pareja. "No cenamos, de cortesía la llevé a tomar un café a la esquina y se pidió un whisky. Llamé a mi hija desde el baño y le dije: 'Me llamás ya para decirme que no tenés llave, que te peleaste con tu novio'", agregó en referencia a la excusa que puso para abandonar el encuentro.