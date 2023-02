De Brito mencionó a Del Potro y puso nerviosa a Jujuy Jiménez: "Te quedaste sin palabras"

La modelo y conductora de televisión enfrentó una fuerte pregunta sobre su pasada relación amorosa con Juan Martín Del Potro. Sofía "Jujuy" Jiménez se mostró nerviosa en pleno aire de LAM.

Sofía "Jujuy" Jiménez protagonizó un tenso momento en televisión cuando Ángel de Brito le hizo una picante consulta sobre el actual estado sentimental de Juan Martín Del Potro. La modelo y el tenista fueron pareja hace años y por ese motivo la joven se incomodó ante la pregunta.

De Brito le preguntó a "Jujuy" por las declaraciones que tuvo la última pareja de Del Potro, en alusión a sus infidelidades: "Completamente a favor del pase de factura de Shakira, pero ella tuvo servido el 'Clara-mente no es como suena'", soltó la joven llamada Oriana. Y sumó: "Yo, en cambio, tengo que encontrar una palabra que rime con Sofía, Renata, Victoria, Milagros, Lucía, Florencia, Antonela, en una misma canción".

El periodista de LAM aprovechó que el nombre Sofía aparecía en la lista enumerada por Oriana y le hizo una punzante pregunta a la modelo sobre el tema: "Tu ex Del Potro fue incinerado por su última novia. Enumeró muchas infidelidades. Dijo una Sofía, una Laura. no sé. Metió muchos nombres en la bolsa. ¿Vos alguna vez volviste con él? ¿Está hablando de vos o será otra Sofía?".

"Lo vi, porque vi mi nombre. Convengamos que hay muchísimas Sofía. No tiene por qué estar hablando de mí. Es un tema muy del pasado. Yo disfruto muchísimo de mi presente. No quiero gasta energía ni tiempo", respondió ella.

El momento de tensión de Sofía Jujuy Jiménez en LAM

Después de esa pregunta, la modelo habló un rato más sobre el tema con De Brito, quien notó su incomodidad y la expuso al aire en un tenso diálogo, en el que se notó incómoda a Jiménez.

Ángel: -¿Tuviste un balotaje?

Sofía: No. Cero balotaje.

Ángel: Cuando cortaron, cortaron.

Sofía: Exacto.

Ángel: Te quedaste sin palabras. Te quedaste muda después de una hora.

Sofía: Lo de Juan pasó en la pandemia. Pasó un montón de tiempo.

Ángel: Entonces, cuando se terminó la relación, cortaron definitivamente.

Sofía: Es el delay.

Ángel: Vos no tenés delay nunca.

Sofía: Disfruto tanto de mi presente y me parece una pérdida de tiempo hablar de mi pasado. No sé cuál será su estado hoy. No hablo con él hace un montón. Siempre le voy a desear lo mejor.

Estefi Berardi: Del Potro le escribió a todo el mundo. A mí me escribió. Ni me acuerdo en qué año…

Sofía: Bueno, si vamos a hablar de esto, me levanto y me voy. ¿Qué es esto?

Ángel: Pero callate, Carmen Barbieri. ¿A dónde te vas a ir, Norma Aleandro?

Sofía: Me levanto y chau. Abandono el móvil.

Ángel: ¿Ahora te creés actriz? Elena Roger, ¿qué te pasa? ¿Por qué terminaste mal con Del Potro?

Sofía: Ni me acuerdo qué pasó en esa historia…

Ángel: Sos de lo peor, Jujuy. Una mancha. Una más…

Sofía: Otra mancha en mi pasado.