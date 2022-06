Darío Barassi se la pudrió a un conductor de Telefe: "Forro"

Darío Barassi le hizo un sorpresivo reclamo a un famoso conductor de Telefe. El descargo del conductor en 100 argentinos dicen, programa de El Trece.

Darío Barassi lanzó un explosivo comentario en plena transmisión de 100 argentinos dicen. En la edición del pasado viernes 3 de junio, el sanjuanino manifestó un sorpresivo comentario contra un conductor de Telefe y sus declaraciones causaron revuelo.

Por la pantalla de El Trece, y en plena competencia, Barassi le consultó a uno de los participantes: "¿Qué ves en una publicidad de vinos?". "Uvas", arriesgó el concursante apodado "Pochi". "No está mal", destacó el hombre que lidera el exitoso programa de entretenimiento.

Sin embargo, el conductor llevó la conversación hacia otra dirección. "Y en los Martín Fierro también tuve otro golpe bajo. Lo cuento o no lo cuento... no sé si contarlo. Yo no paraba de perder premios y veo que en la publicidad de los vinos sanjuaninos apareció la cara de Jey Mammón...", relató.

Barassi, que a diferencia de Jey nació en la provincia de San Juan, explotó de bronca: "¿Vos entendés mi dolor? O sea, fue el premio revelación y hubo aplausos... yo con cara de pelotudo porque decía 'voy a ganar el de conductor, es una obviedad'". Y recordó que después de un corte apareció una publicidad que decía: "Los vinos sanjuaninos los presenta Jey Mammón".

Darío Barassi le hizo un reclamo a Jey Mammón, conductor de "La Peña de Morfi" en Telefe.

"Yo tenía así el corazón (NdeR: haciendo el gesto de que se le retorció)...". "Un beso Jey, me alegro mucho por tu carrera. Forro...", disparó Barassi, que como siempre también se tomó con humor la situación.

Lola Latorre se enojó con Darío Barassi en 100 argentinos dicen

Darío Barassi recibió un fuerte reclamo por parte de Lola Latorre en 100 argentinos dicen. En la edición del pasado domingo 29 de mayo, la influencer le manifestó su enojo. Luego de que su equipo lograra sacar varios puntos de ventaja a lo largo de la competencia, el elenco de la obra de teatro Laponia -encabezado por Laura Oliva- aprovechó varios tramos del programa para quitárselos.

Sin embargo, una de las amigas de Lola desperdició la oportunidad de quedarse con el triunfo, por lo que Barassi se burló de ellas. "Era fácil de sacar. Si me decís a mí a quién tengo que despedir, con dolor hago esto...", indicó el presentador, quien inmediatamente después señaló a Juli como la culpable de la derrota. Frente a la broma de Darío, la hija de Diego y Yanina Latorre tomó la palabra y lo cruzó: "Es re injusto. Te lo voy a decir... me enojé un poco".

"¿Por qué te enojaste?", indagó Barassi, que se mostró sorprendido por el reclamo. Y Lola Latorre remarcó: "Nos robaron los puntos todas las veces que ganaron". Laura Oliva también intervino y preguntó, con un tono picante: "¿Es así el programa o no?". De manera irónica, Lola manifestó: "Cómo me voy a enojar... no, es un chiste...".