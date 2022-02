Darío Barassi se la pudrió a Jey Mammón: "Yo arriba"

Darío Barassi lanzó un contundente mensaje contra Jey Mammón. Los motivos detrás del comentario que hizo el conductor de "100 argentinos dicen", por El Trece.

Darío Barassi le brindó una extensa entrevista a María Laura Santillán para el portal de Infobae y se la pudrió nada menos que a Jey Mammón, su colega y una de las figuras de la televisión abierta argentina a lo largo de 2021. Durante el prolongado mano a mano entre ambos, el conductor de 100 argentinos dicen (El Trece) aniquiló a uno de sus principales rivales fiel a su estilo: con humor, ironía y demasiado picante.

El actor sanjuanino de 38 años escuchó atentamente todas las preguntas de la periodista, aunque sorprendió con la respuesta a una de las primeras de ellas. Santillán le dijo que en su generación "hay dos nuevos animadores líderes: Jey Mammón y vos".

Sin embargo, sorprendido y con una sonrisa de oreja a oreja, el entrevistado contestó sin filtro: "No, no, no... ¡Yo arriba! Cuando venga Jey, Jey arriba, pero ahora que estoy yo nombrarme a mí primero para quedar bien".

Darío Barassi les respondió a quienes cuestionaron sus largas vacaciones

Tras casi dos meses en el exterior entre finales de 2021 y el inicio de 2022, el humorista y abogado fue cuestionado en las redes sociales por semejante descanso luego de su temporada de explosión en El Trece al mando de 100 argentinos dicen. "¿Por qué les contestaste a los que decían que te tomaste muchas vacaciones? ¿Hay que contestar todo lo que se dice de uno?", le preguntó María Laura.

Entonces, el protagonista le devolvió: "No, sentí la necesidad de contestar, me pareció un poco injusto. Me tomé dos semanas de vacaciones y volví. Lo que pasa es que también empecé en paralelo con una ficción que estoy grabando en otro lugar".

"¿Por qué contesté? Es raro, yo nunca me engancho... Es rarísimo", insistió "El Gordo", quien a su vez explicó: "A mí me podes bardear y no reacciono, pero acá era ´descuidás el programa, este pibe que hizo un año de programa y ahora se va de vacaciones dos meses´. Y me parecía injusto. No lo hago nunca, nunca contestaría".

Además, Barassi repasó todos los cuestionamientos que recibe a la distancia: "A mí se me critica muchísimo porque soy muy neutral y nunca manifiesto opiniones respecto de temas polémicos. O porque le pongo anteojos a mi hija. Porque soy muy cursi en el vínculo con mi mujer. Porque ahora parezco que soy un holgazán que no labura... Todas esas. No entro en ninguna. Bueno, en esta del laburo entré. Esta me hirió".

"¿´Vago´ te decían?", le consultó Santillán, a lo que el artista reaccionó con un "¡claro!". Luego, profundizó: "Si hay algo que no soy… Hoy arranqué a las 6.15 horas y voy a terminar a las 22 laburando. O sea, trabajo un montón. Dije ´che, pará, hermano, basta de bardearme porque no soy ningún vago´".