Diego Leuco destrozó a un conductor de El Trece: "Me enojó"

Diego Leuco destruyó a un conductor de El Trece y causó sorpresa en el canal perteneciente a Grupo Clarín. Qué fue lo que pasó.

En medio de los cambios en la programación de El Trece para dejar atrás el paupérrimo 2021 en el rating y al menos acercarse a Telefe, Diego Leuco reconoció públicamente que la llegada de uno de los periodistas nuevos al canal no le dejó un buen sabor y decidió exponer los motivos por los cuales está enojado.

Se trata nada menos que de Adrián Pallares, quien se marchó de Intrusos (América TV) para sumarse a la señal abierta del Grupo Clarín. Junto con su eterno compañero Rodrigo Lussich, ambos lideran Socios del espectáculo, situación que no le hizo demasiada gracia al hijo de Alfredo Leuco, que conduce el noticiero de Telenoche con Luciana Geuna.

Durante su entrevista con Agarrate Catalina (Radio La Once Diez, AM 1110), el presentador de 32 años reconoció que se fastidió mucho con Adrián Pallares. ¿El motivo? El periodista especializado en farándula dijo en Intrusos que él y Luciana Geuna tomaban clases de actuación para lograr tener más química en la conducción de Telenoche, con el objetivo de "parecerse a Cristina Pérez y Rodolfo Barili".

En el diálogo con Catalina Dlugi, el protagonista admitió: "A mí no me enojó eso. Primero, eso no es verdad. No pasó. Me encantaría, es una herramienta...". Además, subrayó que "es algo que se suele hacer, pero no era el caso" y añadió: "A mí, la verdad, no me molesta que digan cosas que no son, porque cada uno hace lo que puede y en el periodismo uno siempre está abierto a la posibilidad de equivocarse".

En el mismo sentido, Diego Leuco repasó que "era una noticia que no era correcta, y además hubo como cuatro o cinco días seguidos durante los que se hablaba de manera muy burlona". Por otro lado, el comunicador desmintió que tanto él como Geuna no tuvieran garantizada su continuidad en El Trece para este 2022: "Otra información falsa decía que nosotros no teníamos contrato para este año, cosa que no era cierta. Como que decían de manera jocosa que nos querían echar o reemplazar, y me parece que con el trabajo no se juega".

El pase en Telenoche entre Diego Leuco y Adrián Pallares por El Trece.

Sin embargo, el presentador explicó que lo que lo puso mal no fue tanto lo que aseguraron al aire sino una situación particular posterior: "Insisto, tampoco fue eso lo que me enojó, lo que me enojó es que después de cinco o seis días de estar diciendo cosas que no están buenas contra una persona, te mandan móviles a la puerta de la radio con la cámara encendida como si yo fuera un corrupto".

No obstante, Diego Leuco aseguró que hicieron las paces con Adrián Pallares y señaló: "Igual, fue una bronca del momento. A los diez minutos con Adrián, con quien tengo una gran relación, lo recontra resolvimos. Ahora somos compañeros de canal y está todo más que bien".