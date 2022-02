Diego Leuco explotó tras un reclamo de Luciana Geuna en Telenoche: "Traidores"

Luciana Geuna se complotó con la producción de Telenoche y le hizo un reclamo en vivo a Diego Leuco, quien explotó divertido en su contra.

Luciana Geuna sorprendió a Diego Leuco con un inesperado reclamo en vivo durante la emisión del viernes de Telenoche y el periodista explotó contra la producción. "Que traidores que son", disparó el conductor, sin poder creer que su compañera se hubiera complotado con la producción para mandarle al frente al aire en el noticiero de El Trece.

Luego de pasar un informe sobre el festival Rock en Baradero 2022, Diego Leuco estaba a punto de presentar el pronóstico del clima para el fin de semana cuando Luciana Geuna lo interrumpió para hacerle una sorpresiva escena de celos. "Antes de ir al pronóstico, yo tengo ganas de hablar de un tema, Leuco", comenzó la conductora, hablándole directamente a su compañero. Intentando escapar de lo que parecía ser un reclamo, Leuco replicó con que no había tiempo, pero la conductora siguió con su descargo en vivo.

Geuna le reclamó a su compañero que ella le había abierto su corazón, mientras que él no había hecho lo propio. "Todos los días estoy acá con él y hablamos de todos los temas. Le pregunto: '¿Está enamorado Leuco?' Silencio... '¿San Valentín lo festeja, Leuco?' Silencio... Yo le cuento todo. ¿Y usted?", lo apuró la conductora a Leuco, que miraba a cámara intentando desentenderse de la situación. Pero el reclamo de Geuna iba en serio: "Abro el celular y me encuentro con esto".

Fue en ese momento que la producción de Telenoche puso en pantalla la selfie con la que Diego Leuco había confirmado su relación con la periodista Sofía Martínez solamente unas horas antes. "Qué traidores que son. No me imaginé que iban a poner la foto", disparó divertido el conductor, sin poder creer cómo se habían complotado en su contra para exponerlo. De todos modos, Leuco cruzó a su compañera: "Usted sabía, no se haga la distraída. No me haga esta escenita de celos que usted sabía". "Es preciosa. Nos encanta esta historia de amor", cerró Luciana Geuna el divertido momento en el noticiero de El Trece.

Diego Leuco confirmó su romance con una famosa periodista

"Estoy contento, salimos hace un tiempito, como siempre con estas cosas uno primero trata de cuidarse todo lo posible de que no hayan cosas de afuera que afecten un vínculo que está empezando”, explicó Diego Leuco. Ahora bien, ¿con quién está saliendo el conductor de Telenoche?.

Como se rumoreaba, su pareja es Sofía Martínez, reconocida periodista que trabaja en ESPN y es una de las principales caras del canal de TV. Argumentando que decidieron que éste fue el tiempo indicado para hacer público su romance, Leuco declaró: “Hay un momento en el que eso es al revés porque pasa a ser una carga que no se sepa y nos pareció que era un lindo momento".