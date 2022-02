Darío Barassi se aleja de El Trece y anunció nuevo programa: "Al fin"

Darío Barassi dejó a un lado a El Trece y confirmó que hará otro programa de TV. En qué canal estará, qué es lo que hará y los motivos detrás de la decisión del conductor.

Desde finales de 2021 que Darío Barassi no conduce 100 argentinos dicen. El presentador decidió tomarse unas extensas vacaciones, aunque también puso por delante un nuevo proyecto laboral. En las últimas horas, anunció que se aleja de El Trece para dedicarle trabajo a un programa que se emitirá en otro famoso canal.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Barassi desconcertó a sus casi 4 millones de seguidores y confirmó que trabajará en una nueva serie de Disney Plus, reconocida plataforma de streaming que se puede ver en decenas de países del mundo. Consciente de que durante mucho tiempo le prohibieron dar detalles al respecto, comentó: "Bebés, ¡en ésta estaba! ¡Al fin puedo empezar a contar!".

"Se vienen cosas muy lindas con este proyecto. Les presento a la familia Gustozzi", añadió el conductor, quien también se desempeña como actor. Luego, y teniendo en cuenta de que hay una especie de mono como protagonista de la serie, aclaró: "Sí, hay un chimpancé en nuestra foto familiar. Sí, si le decís mono, se pone loco". Gran apuesta de Disney Plus. Vamo'", concluyó, muy entusiasmado.

Darío Barassi aún no volvió a "100 argentinos dicen", por El Trece, y genera sospechas de cara al futuro.

Pero, ¿qué pasará con 100 argentinos dicen, el exitoso programa que Barassi conduce por El Trece? Es la pregunta que se hicieron miles de usuarios de las redes sociales y también sus fieles televidentes al ver la foto que subió el presentador acerca de la nueva serie, "C.H.U.E.C.O", de Disney Plus.

De qué trata C.H.U.E.C.O, la nueva serie de Disney Plus en la que actúa Darío Barassi

Darío Barassi protagonizará, junto a Consuelo Duval, una serie de Disney Plus que será en formato sitcom (comedia de situación, tal y como el estilo de Friends o How I Met Your Mother, entre otras). El conductor y actor interpretará la historia de un hombre viudo, con tres hijos, que debe hacerle frente a varias complicaciones que la vida le presenta y a la repentina llegada de un chimpancé a su hogar. Cabe resaltar que en el elenco también están: Maryel Abrego, Santiago Torres y Pato Alvarado.

Cuándo se estrena C.H.U.E.C.O

La serie sitcom, que está dirigida por Daniel Casablanca y Kida Kawer, tiene fecha de estreno para el 2023. Será grabada con público entre febrero y abril de 2022, en Buenos Aires y contará con 13 episodios de 30 minutos.

Quiénes reemplazaron a Darío Barassi en la conducción de 100 argentinos dicen, por El Trece

Dani la Chepi.

Manu Viale.

Naza Di Serio.

Fede Bal.

Flor Jazmín Peña.

Nati Jota.

Cuándo vuelve Darío Barassi a El Trece

De acuerdo a lo que trascendió, Darío Barassi regresará a la conducción de 100 argentinos dicen en marzo, aunque todavía no hay una fecha exacta confirmada.

Las exigencias de Darío Barassi a El Trece antes de irse de vacaciones

Durante el programa Mañanísima, transmitido por Ciudad Magazine, Carmen Barbieri ponderó a Darío Barassi y los trabajadores de 100 argentinos dicen, exitoso programa de El Trece: "Qué bien la producción y Darío". Y agregó, con elogios para el presentador titular: "Qué seguro que es porque antes de irse de vacaciones pidió que le den la oportunidad a tanta gente que descubrimos y para que puedan mostrarse y tengan la posibilidad de fracasar o de lograr un éxito".

Por lo tanto, y según lo que indicó Barbieri, antes de tomarse las vacaciones, Barassi pidió que varios famosos tuvieran la chance de poder conducir. De esta manera, se entiende mejor por qué hay tantos conductores para llevar adelante -de manera momentánea- 100 argentinos dicen. Sin dudas, un gran gesto del sanjuanino.