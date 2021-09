Darío Barassi se cruzó con Soy Rada en vivo: "¡Me genera un odio!"

Soy Rada dejó con la boca abierta a Darío Barassi con el cambio de planes más inesperado de El Trece.

Darío Barassi fue sorprendido por su amigo, Soy Rada, que interrumpió inesperadamente 100 argentinos dicen para hacer un importante anuncio: el próximo lunes 13 de septiembre a las 14:30 hs, se estrenará Match Game, el nuevo programa de El Trece conducido por Soy Rada. Por esta razón, Barassi tuvo que cederle su turno y 100 argentinos dicen pasará a las 18 hs.

“¿Qué es esto?”, preguntó Darío Barassi mirando a las cámaras, con un gesto cómico de sorpresa. “Ay, lo bien que da en cámara. ¡Me genera un odio! ¿Qué carajo hacés acá?”, le preguntó a Rada. “Acostumbrándome al horario, Darío”, bromeó él. Inmediatamente, Barassi lo frenó: “No bebito. ¿Vos me estás queriendo contar que a partir de ahora vos arrancás a las 14:30?”. “Así me acaban de informar y estoy acá acomodándome, sintiendo cómo me calza este momento del día”, le contestó.

Como suele hacer siempre en su programa, Barassi empezó a decir sus pensamientos en voz alta, como si fuese un monólogo de comedia: “Tengo dudas. Por un lado lo amo y es talentosísimo y quiero que triunfe, pero por otro lado yo hice crecer este horario. ¿Que había antes de mí en este horario? ¿Qué había antes de mí en la televisión? ¿Qué había antes de mí en el mundo?”, se preguntó euforicamente.

“Por eso, Darío. Yo sé que vos me querés mucho y que me das la posibilidad”, continuó Soy Rada. “Me va a cagar el año. Este año terminaba yo siendo tapa de todos los medios, el Martín Fierro, el conductor del año, y viene este forro y me lo va a robar”, prosiguió la estrella de 100 argentinos dicen.

Después, se puso serio para comunicarles un importante mensaje a la audiencia de El Trece: “Bueno, pará. Entonces, Match Game a partir del lunes a las 14:30 hs en este canal”. A modo de agradecimiento, Rada sacó un regalo para Darío: un paquete muy chiquito, envuelto en un papel rosado. “Sos hermoso, Rafa”, le contestó Darío. Al abrirlo, había una manzana roja adentro.

“Bueno, puede ser que vos conduzcas tan bien como yo, ¿okey?”, bromeó Barassi. “En los medios todo el mundo está diciendo que es una bomba el programa, yo le tengo muchísima fe. Me estás mandando al muere a mí con un horario que no va a andar, pero te felicito”, añadió. En su defensa, Rada aclaró que él no tenía nada que ver con esa decsión y Darío aprovechó la oportunidad para hacerle otro chiste: “Sí, si tenés que ver. Ya sé con quién te acostaste”.

Cambio de planes en Telefe

Además de esta modificación en 100 argentinos dicen, Cortá por Lozano, el programa conducido por Vero Lozano, también cambiará algunas cosas. Se trata de una estrategia de Telefe, para evitar que El Trece se lleve todo el rating con el comienzo de Match Game. Vero adelantó que seguirán manteniendo el mismo formato, pero que será mucho más lúdico: “Vamos a incorporar cosas nuevas, juegos y música”, informó.