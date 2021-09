Darío Barassi mandó al frente a Diego Leuco en El Trece: "Sin remera"

¡Lo humilló en vivo! Darío Barassi lanzó una sorpresiva acusación contra Diego Leuco y lo dejó muy mal parado en El Trece.

Darío Barassi volvió a dar que hablar en su programa "100 argentinos dicen". El reconocido conductor que se destaca en la pantalla de El Trece lanzó una fuerte acusación contra Diego Leuco, presentador ultramacrista del noticiero "Telenoche", donde comparte equipo junto a Luciana Geuna. Al periodista lo dejaron en ridículo en medio de una emisión y luego reaccionó en el programa que lleva adelante.

Curiosamente, en la emisión del pasado lunes 27 de septiembre, Barassi recibió a una familia en su programa y advirtió que no podía demorarse mucho más en el juego porque luego comenzaba "Telenoche", ciclo conducido por la dupla de los mencionados periodistas. "¿Qué hora es ya? Estamos cerca de las 8, puedo decirlo... ah, ¿no? Viene el noticiero después... perdón Geuna, perdón Leuco... ¡qué pesados!".

Luego, y de manera inesperada, el presentador de "100 argentinos dicen" contó: "Es vecino Leuco ahora. Ya las vecinas están preguntando por vos...". Y lanzó una fuerte acusación: "Corre sin remera por el barrio. Ya le voy a tirar con un carpincho la próxima vez que lo vea. 'Ponete la remera', le voy a decir".

Darío Barassi dejó en ridículo a Diego Leuco en El Trece.

Tras el comentario, en "Telenoche" hicieron foco en lo que dijo Darío Barassi, por lo que Luciana Geuna no lo dejó pasar y acorraló a Diego Leuco en medio de la transmisión: "Yo quiero saber, ¿es así? ¿Eso es cierto? Son vecinos de verdad". "No, ja", contestó con incomodidad su compañero. "Todos queremos saber", insistió la conductora. Y el hijo de Alfredo Leuco aclaró: "Somos vecinos con Darío (Barassi), pero no sé de dónde sacó eso".

La tensión continuó en la pantalla de El Trece porque Geuna volvió a indagar acerca de los dichos de Barassi: "Leuco juega mucho a la pelota y al básquet. ¿Va sin remera?". Y una vez más, Diego Leuco indicó: "Alguna vez en la cancha, pero correr sin remera no".

Diego Leuco y Luciana Geuna tomaron clases de actuación para poder mejorar la química en el noticiero de Telenoche

Adrián Pallares, uno de los presentadores de Intrusos en el Espectáculo, fue uno de los primeros en lanzar la primicia: "Las duplas se construyen". En tanto, su colega Rodrigo Lussich también dio el puntapié para ventilar más detalles del motivo por el cual El Trece mandó a Leuco y Geuna a estudiar: "En el canal dicen que si no se construyen, vayan a tomar clases".

"Mandaron a estudiar teatro, para ver si mejora un poco la química y en todo caso renuevan contrato, y si no Dios dirá, a la dupla conductora de Telenoche, Diego Leuco y Luciana Geuna", agregó Lussich hace unos días. Horas después de brindar la información, la noticia trascendió por todos los medios de comunicación.

Luego de que el tema se viralizara, un móvil de Intrusos se acercó a Diego Leuco para poder dialogar sobre la información trascendida. Sin embargo, el conductor se tomó muy mal la entrevista y reaccionó con mucha bronca: “No gracias, no tengo tiempo. Yo siempre les doy entrevista y es al pedo siempre”.