Darío Barassi explotó de furia contra Flavio Azzaro: "Nefasto"

Darío Barassi no dejó pasar el comentario machista de Flavio Azzaro al referirse a la violación en grupo que sufrió una joven en Palermo.

Darío Barassi no dejó pasar el desagradable y machista comentario de Flavio Azzaro en los medios de comunicación al referirse al caso de violación en grupo que una mujer de 20 años sufrió hace unos días en el barrio porteño de Palermo. Frente a esto, el conductor de 100 argentinos dicen, por El Trece, lo destrozó con un contundente mensaje en las redes sociales.

Todo comenzó a partir del análisis que intentó hacer Azzaro al frente del programa de La Primera, por Crónica TV, tras conocer lo sucedido. Creer o reventar, puso en duda si se trataba o no de una violación: "Le puede pasar a alguien que una persona quiera algo y después se arrepienta de eso, durante o después. En ese caso, ¿cómo se evalúa?".

"Si vos te estás drogando con un par de pibes, estás drogada igual que esos pibes y después se propasan, por supuesto es igual una violación pero ahí no hay una premeditación. Estaban todos drogados y sacaron beneficio de esto. Evidentemente la chica no quería esto, pero legalmente se van a poder defender mucho mejor los pibes. La violación existe pero quiero saber si ella, por sus propios medios se drogó y quedó inconsciente, que puede pasar, o si la drogaron", profundizó Azzaro.

Darío Barassi fulminó a Flavio Azzaro por su comentario sobre la violación en grupo en Palermo.

Luego del planteo machista e irresponsable de Azzaro, su nombre se volvió tendencia en las redes sociales de Twitter. Y aunque no lo nombró, Barassi decidió hacer una fuerte crítica contra el periodista de pasado en TyC Sports. "Hay gente que no debería estar en los medios. De verdad", comenzó el presentador de 100 argentinos dicen. En tanto, el conductor aclaró: "Por ahí yo soy uno de ellos para algunos, porque le puedo caer para el orto y es válido".

Asimismo, el sanjuanino dio a entender que los medios deberían tener una responsabilidad mayor a la hora de elegir a quién darle el lugar para conducir o emitir una opinión, teniendo en cuenta que cada comentario o análisis que se hace tiene un impacto en la sociedad. "Pero yo hablo de objetividad, de personas cuyas opiniones o especulaciones nefastas no pueden ser difundidas". Finalmente, hizo un claro pedido: "Criterio".

Qué dijeron los testigos que denunciaron el caso de violación grupal en Palermo

Natalia y Orlando, dos panaderos de la zona de Palermo, fueron testigos de la violación en grupo de los seis hombres a una joven de 20 años. Según indicaron, los sujetos estaban tocando la guitarra, tomando alcohol y fumando marihuana en frente del auto Volkswagen gol blanco en donde estaban abusando de la joven.

Cuando observaron con detenimiento el auto, pudieron identificar que adentro había una mujer. "Había cuatro hombres, dos adelante y dos atrás. Estábamos viendo cómo la estaban ultrajando a la mujer, el del asiento de adelante la agarraba de los pelos y le obligaba a hacerle sexo oral. Todos abusaban de la chica", recordó Natalia en diálogo con C5N y dijo que inmediatamente después llamó al 911. Un vecino, al que identificaron como Luis, estaba en la esquina de enfrente filmando con su teléfono para tener pruebas de lo ocurrido. Los hombres se dieron cuenta y lo fueron a increpar, le quisieron sacar el celular y empezaron a pegarle, contó la panadera y dijo que "lo dejaron todo ensangrentado".

Según detallaron los testigos, cuando salieron del vehículo, tanto la mujer como los hombres tenían la ropa interior baja y arrastraban a la víctima semi inconsciente por la calle durante media cuadra. "Bajaban acomodándose los pantalones muy impunemente. La mujer tenía los pantalones bajos y la remera salida", admitió y dijo que "estaba absolutamente desorientada en estado de shock".

Luego, Natalia reveló que la joven la tomó de las manos y le agradeció por haberla salvado. "Todo el tiempo repetía 'no sé cómo terminé ahi, estaba yendo a tomar el colectivo y no sé cómo terminé ahí, me estaban violando'", siguió contando la panadera y reconoció que la víctima decía que no los conocía a ninguno de ellos. "Existía un claro vínculo de amistad entre los seis y claramente se notaba que la chica no los conocía", admitió la testigo y recordó que "todo el tiempo la chica tenia sentimiento de culpa". "Ella era de tigre, no era de acá y no sabe cómo terminó ahí", afirmó.