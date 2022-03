Darío Barassi discutió con un participante en El Trece: "Me boludeaste"

Darío Barassi tuvo un fuerte cruce con un participante de 100 argentinos dicen. El video del tenso momento que se vivió en El Trece.

Darío Barassi volvió con todo a la conducción de 100 argentinos dicen. A tan sólo unas semanas de su regreso a la TV, el presentador protagonizó una picante discusión con un participante del programa y se vivió un tenso momento en la pantalla de El Trece.

Todo sucedió al momento de que Barassi debió hacerle unas preguntas a dos participantes que competían en el programa. "¿Por qué podés pensar que una mamá y su hija son hermanas?", preguntó. Y Jorge, uno de los concursantes, arriesgó: "Por los rasgos". "¿Por los rasgos? Jorge, querido, te gastaste toda le energía por elegir la primera, hermano", le respondió el comediante.

Luego de acertar la pregunta, Jorge sacó pecho por la situación y se acomodó en su lugar. Y el conductor, un tanto molesto, disparó: "Forro, me boludeaste, Jorge. ¡No es el día para boludearme, Jorge!". El hombre no se achicó y le pidió que se relaje: "Es viernes, es viernes, pa...".

"Sí, ya sé hermano, por eso", expresó Barassi. Inmediatamente después, y para tratar de calmar las aguas, el presentador le regaló la túnica que tenía puesta. "Es un recuerdo que te regalamos con el programa", le indicó. Afortunadamente, el ciclo de 100 argentinos dicen continuó a puro humor.

Días, horarios y por dónde ver en TV a Darío Barassi en 100 argentinos dicen

100 argentinos dicen, el programa conducido por Darío Barassi, se puede ver de lunes a viernes, desde las 18.30 horas. En tanto, los domingos está a las 20.15 horas en el especial de 100 argentinos dicen con participantes famosos.

Darío Barassi amenazó a El Trece con irse a Telefe

Cuando Marcos y Catalina, dos participantes que compitieron en 100 argentinos dicen, pasaron al frente para jugar, el conductor quiso ayudar a ella con el botón que se debe apretar para arriesgar la respuesta a una de sus preguntas. Y lanzó: “´Cata´, si tenés algo tocá, eh".

Fue ahí cuando Darío, quien le había copiado el look a uno de los concursantes, expresó tras sacarse la peluca y la camisa blanca que tenía puesta sobre su saco: “¡Pará! ¿Dónde van? ¡¿Pueden ver el programa?! Esta peluca, tengo calor... ¡Estoy harto! ¡Yo dejo todo para que la gente no vea nunca el programa! ¡¿Para qué hago esto, para qué hago esto?!”.

Fue entonces cuando Catalina no se dio por aludida y aclaró: “¡Yo miro el programa encima!”. Sin embargo, no le bastó al presentador, que ya estaba molesto. Al irse detrás de cámaras, le respondió: “¡Las pelotas, las pelotas!”. Y lanzó una contundente afirmación con relación a Telefe, aunque sin mencionarlo puntualmente: “¡Al canal de las pelotas me voy a ir, a ver si me ve alguien ahí!”.

No obstante, eso no fue todo y la situación se tornó totalmente "violenta". Con una banqueta en la mano, Barassi gritó otra vez: “¡Estoy harto! ¡Harto!”. En ese instante, Marcos, uno de los invitados, le preguntó entre risas “no, ¿por qué tanto?”.