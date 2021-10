Darío Barassi amagó con no salir al aire por un insólito motivo: "No estoy seguro"

Darío Barassi dio que hablar al amagar con no conducir 100 argentinos dicen por un insólito motivo el viernes pasado.

Darío Barassi dio que hablar el viernes pasado después de amagar a no conducir 100 argentinos dicen por un insólito motivo. "No voy a salir", exclamó el conductor en el comienzo del programa, mientras se lo veía oculto detrás de una de las paredes del estudio. El divertido momento se volvió rápidamente viral como una nueva ocurrencia de las que suele regalar Darío Barassi en el programa.

En cada emisión de 100 argentinos dicen, Darío Barassi cuenta con la oportunidad de demostrar todo su humor e histrionismo. Y fiel a su estilo, el conductor no deja pasar esas chances como sucedió en el comienzo del programa del viernes pasado, en el que amenazó con no salir al aire. Oculto detrás de una de las paredes del estudio, Barassi avisó: "No voy a salir". Sorprendidos, los productores preguntaban a los gritos qué era lo que pasaba. "Tengo dudas", disparó primero el presentador.

"Estoy con un look que no estoy seguro si sí o si no", detalló Barassi. Rápidos de reflejos, intentaron convencerlo gritando que se la "jugara" y le pusieron la canción de Jugate conmigo, el histórico ciclo de entretenimientos. "Bueno voy, es muy fuerte eh. Te odio y te amo Gigi", se animó Barassi, apuntando también contra la vestuarista del programa. Es que el conductor no estaba completamente seguro de su look debido a una camisa algo llamativa con líneas coloridas que se asemejaban a trazos de pintura, bastante diferente a las más bien clásicas que suele vestir Barassi. Además, lucía un elegante traje negro.

"¿Camina o no camina? Yo tengo mis dudas pero si va, va", insistió el conductor, que recibió la banca no solo de sus productor sino también de los participantes del programa, que lo felicitaron por su "arriesgado" vestuario. Superado este breve pero divertido paso de comedia, Darío Barassi comenzó el programa festejando que finalmente era viernes, el final de una nueva semana de buenas mediciones de rating y mucho humor.

La interna en El Trece por los Martín Fierro

Ya está confirmado que el próximo 2 de noviembre se realizará la entrega de los Martín Fierro después de la suspensión de la edición pasada, por el coronavirus. Pero lo que todavía no está definido, y que inició una verdadera guerra interna en El Trece, es quién los conducirá. Es que dos de los presentadores más importantes del canal quieren darse ese lujo: el experimentado Guido Kaczka (condujo las ediciones 2014, 2015, 2016 y 2017) y Darío Barassi se disputan ese lugar. A pesar de esto, en la última semana circuló que ninguno de ellos conduciría la gala sino que la dupla estaría conformada por Laurita Fernández y Ángel de Brito.