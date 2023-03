Daniela reveló la obsesión menos pensada de Romina de Gran Hermano: "Muchos complejos"

La exparticipante de Gran Hermano dio a conocer uno de los secretos mejor guardados de su compañera. Daniela Celis habló sin tapujos sobre los complejos de Romina Uhrig.

Daniela Celis reveló el verdadero motivo por el que su compañera de Gran Hermano, Romina Uhrig, no se mete a la pileta de la casa de Telefe. La novia de Thiago Medina expuso las inseguridades que la exdiputada por el Frente de Todos tendría con su cuerpo.

"¿Ella no se metió nunca a la pileta no?", consultó el periodista Sebastián "Pampito" Perelló a Celis, quien estaba como invitada en el ciclo Mañanísima desde un móvil. "Dos veces, pero tiene muchos complejos. Ella contó que antes de entrar a la casa estaba operada y dos días antes de ingresar a la casa se sacó los puntos y quiere cuidarse la cicatriz para que no le quede marcada por el sol", enunció la exconcursante.

Daniela recordó una situación en la que la madre de tres niñas le remarcó un detalle de su cuerpo, producto de sus propias inseguridades. "A mí una vez me dijo algo de la cicatriz de mi cirugía de las lolas, como que estaban mal, y yo lo tomé como una crítica constructiva, no me pareció mala leche", cerró su descargo al respecto la celebridad de redes.

Daniela habló sobre su relación con Thiago dentro de la casa

"La queja siempre era que eras demasiado invasiva con él, que estabas todo el tiempo arriba suyo, que llorabas mucho... ¿Cómo te cae eso? ¿Nunca te dijo esto?", enunció Santiago del Moro. Y Daniela respondió: "Evidentemente, me equivoqué. Nosotros hablábamos, pero no me decía las cosas así".

Del Moro cuestionó la manera de manejarse de Daniela en relación a Thiago y le dijo que lo obligó a que se transformara en una persona que él no era. "Le hacías planteos que él a veces no entendía, porque aparte tiene 19 años, es muy pendejo. Seguramente están en distintos momentos de la vida y vos querías un tipo de pareja que te contenga, entonces le planteabas cosas que él a veces se quedaba como recalculando, no te entendía", sostuvo el presentador, lapidario.

"Me buscaba, me decía piropos. Yo no quería saber nada, un mes y una semana le estuve diciendo que no", recordó luego Daniela, en alusión a cuando Thiago la buscaba a ella para formalizar una relación.

Celis y Del Moro se refirieron a las sensaciones que Thiago expresó sobre su relación con la joven cuando estaba dentro de la casa, en diálogo con Nacho: "Dani me pone mucha presión. Yo la re quiero una banda, me gusta, todo, pero yo voy a salir como entré, voy a salir solo. Es re buena, pero hay veces que se comporta como Coti y no me gusta, es media caprichosa. La estoy aguantando hasta que no de más", había soltado el concursante.