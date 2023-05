Daniela Celis confesó lo que pasó con Thiago y su noviazgo: "Mucho odio"

Daniela Celis abrió su corazón y filtró todo lo que pasó con Thiago Medina desde que salieron de la casa de Gran Hermano.

Daniela Celis es un de las exparticipantes de Gran Hermano (Telefe) que más trascendencia tiene fuera de la casa. La mediática reveló toda la verdad sobre su relación con Thiago Medina, con quien mantuvo un vínculo romántico dentro de la casa más famosa del país. Ahora que terminó el reality, la joven oriunda de Moreno contó cómo es exactamente su relación, luego de todos los rumores que circularon en torno a ambos.

La relación entre Daniela y Thiago es un misterio. Mientras Thiago había dado a entender que estaban juntos durante varias entrevistas, Daniela lo negó rotundamente e insinuó que los dos estaban solteros y haciendo sus vidas por separado. Ahora que ya pasaron dos meses del final del reality, finalmente Celis habló en profundidad sobre la relación que mantienen.

"Desde que salí, Thiago estuvo conmigo. El día que se terminó mi aislamiento fue al hotel, estuvimos juntos y no nos separamos nunca más", comenzó Daniela, en diálogo con Ciudad. "En su momento dijimos que no estábamos juntos, a los medios y en todos lados, para que haya un stop, porque la gente se adueñaba de la relación y nosotros nos estábamos conociendo recién afuera de la casa", continuó.

En este sentido, la joven señaló que tomaron esta decisión porque "había mucha opinión, mucho odio y también mucho amor", por lo que prefirieron "resguardar el vínculo para que nada lo estropee". "Fue lo mejor que pudimos haber hecho, porque realmente nos afianzó como pareja. Hoy estamos cumpliendo 3 meses y entendemos que nada nos va a separar, así que podemos gritar al mundo que nos queremos y que juntos estamos muy bien", sumó.

Cuando le preguntaron si se arrepiente de algo en relación a su jugada dentro de la casa, dijo que le hubiese gustado quedarse un poco más de tiempo, pero que no se esperaba tener una segunda oportunidad de ingresar a la casa. "Si volviera a entrar a un Gran Hermano, me encantaría ir a jugar, siendo fiel a los míos, pero no me juntaría con nadie. Jugaría sola si volviera a entrar, haría un nuevo juego, no me enamoraría de nadie, tampoco. La verdad, no esperaba enamorarme dentro de la casa, para nada. Me llevo un novio y dos amigas. La casa me dejó muchas sorpresas y me cambió la vida", cerró.

Daniela Celis reveló su mayor arrepentimiento dentro de la casa de Gran Hermano

Por otro lado, Daniela confesó que, hasta el día de hoy, tiene un gran remordimiento por algo que hizo dentro de la casa: de haber tenido relaciones sexuales con Thiago frente a las cámaras. “La verdad que me arrepiento mucho de mi etapa con Thiago en su momento, de las relaciones sexuales. Creo que es algo que no volvería a hacer. He pedido disculpas por eso y un millón de veces lo volvería a hacer. Fue por la repercusión que tuvo”, se sinceró.

Y aseguró que no tomó consciencia de que estaban siendo observados constantemente por millones de personas. “Cuando vi todo, dije: ‘¡No, chicos! ¡Es un montón!’. Yo ese video no lo vi, no lo puedo ver. ¡Sáquenmelo! ¡No, no, no! Adentro de la casa, no nos dábamos ni cuenta. Ni idea de lo que estaba pasando afuera. Y yo no me imaginaba ni la mitad de las cosas que estaban sucediendo y que sucedió. Una locura”, concluyó.