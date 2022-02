Daniel Osvaldo explotó en vivo contra América TV: "Ya es violento"

Daniel Osvaldo cruzó en vivo a un movilero de América TV y generó un clima tenso. "Ya es violento", estalló.

Como sucede normalmente, Daniel Osvaldo se mostró de mal humor públicamente y explotó en vivo contra un movilero de A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por América TV. Cuando el cronista "Tucho" lo abordó para preguntarle acerca de su reciente separación de Gianinna Maradona, el exfutbolista se hartó de él y lo destrozó.

Cuando "Dani Stone" salió de un restaurante y se encontró con el notero y la cámara encendida, no pudo aguantar la bronca y estalló sin filtro porque simplemente no tenía ganas de hacer declaraciones.

La expareja de Jimena Barón protagonizó un momento caliente en la pantalla chica una vez más, ya que se dio el siguiente diálogo incómodo con el periodista presente:

Movilero: "Estamos acá con Daniel Osvaldo, que está comiendo. Daniel, ¿te puedo hacer una consulta?".

Daniel Osvaldo: "No. Mirá, vamos a hacer una cosa: yo voy a caminar para allá y vos no. Nos vemos".

M: "Pero por favor, solamente para que nos digas lo que vos nos querés decir...".

DO: "No quiero decir nada. Dale, ya te lo dije".

M: "Si querés contestarle algo a (Luis) Ventura... Es mi trabajo este. Yo entiendo...".

DO: (Se vuelve). "Te lo vuelvo a repetir: yo voy a seguir caminando para allá y vos no. Porque sino, esto ya es violento. No le quiero decir nada a nadie. Que tengas un buen día".

El descargo del movilero de América TV tras lo sucedido con Osvaldo

Luego de ese instante muy picante al aire, "Tucho" habló desde el móvil para A la Tarde y reveló el trasfondo de lo ocurrido: "El cámara me dijo 'andá, preguntale de vuelta'. Pero el código de barrio es: me pusiste la mano en el hombro, me tocaste la cara, invadiste mi espacio personal...".

Ante las constantes preguntas de Karina Mazzocco y del resto del panel, el cronista profundizó: "Cuando hablamos de violencia, yo no lo toqué en ningún momento". "Si vos me estás marcando ese terreno, ya me saltó la viaraza a mí y también le puse la manito en el hombro, como diciendo 'dale'", añadió el reportero. "Pero él me habla de violencia a mí y me está diciendo (con sus actos) ´juega el patrón de la vereda´", completó.

Daniel Osvaldo no quiso saber nada con el móvil de América TV.

El fuerte cruce entre Osvaldo y Ventura

Todo comenzó cuando, por diferentes vías, Luis Ventura, Jorge Rial y Ángel de Brito liquidaron al rockero por sus comportamientos como padre, ya que dijeron que suele "abandonar" a sus hijos. Entonces, el exjugador les contestó a través de una historia irónica contra ellos en su cuenta oficial de Instagram (@daniosvaldobv).

"Parece ser que a mis amigos Luis Venfrula, Jorge Roinol y Ángel Delito no les gustó mucho el temita que les dediqué y todos los que me inventan una nueva. LTA (la tienen adentro) los 3, chicos! Les mando un besito enorme desde Miami", publicó Osvaldo.

Entonces, Ventura volvió a destrozarlo por su rol como papá y, de paso, también "lo atendió" a puro sarcasmo por sus dotes como músico: “Yo también me voy a poner a componer, voy a escribir cómo prodigar amor a los hijos”.