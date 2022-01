Daniel Osvaldo salió con los tapones de punta contra De Brito, Ventura y Rial: "Inventan"

Luego de que lo vincularan con un supuesto acercamiento a Martita Fort, el exfutbolista lanzó con munición gruesa contra De Brito, Rial y Ventura.

Daniel Osvaldo rompió el silencio luego de que surgieran versiones que lo vincularan con Martita Fort, la hija del fallecido empresario. La versión que comenzó a circular en los medios es que el exfutbolista intentó un acercamiento a la joven de 17 años, algo que no fue correspondido y que lo dejó mal parado. Frente a esta grave acusación, el rockero se volcó a la redes con un mensaje incendiario.

“Parece ser que a mis amigos Luis ‘Venfrula’, Jorge ‘Roinol’ y Ángel ‘Delito’ no les gusta mucho el temita que les dediqué y todos los días me inventan una nueva”, arrancó el exfutbolista en una de sus historias de Instagram, en una clara referencia a los periodistas Luis Ventura, Jorge Rial, y Ángel de Brito. Si bien la guerra con ellos viene de larga data, quien dio la información fue Guido Záffora,

La historia de Daniel Osvaldo en su cuenta de Instagram.

“¡LTA a los tres chicos! Les mando un besito enorme desde Miami”, agregó Osvaldo, junto a la canción Aventuras de TV, que compuso con su banda Barrio Viejo.

Martita Fort contó que Daniel Osvaldo la encaró en Miami

Martita Fort contó que rechazó a Daniel Osvaldo, tras supuestos intentos de coqueteo por parte del jugador de fútbol. En su descargo, la hija del recordado empresario y artista Ricardo Fort basó su negativa a la propuesta de Osvaldo en la gran diferencia de edad que hay entre ambos y habría lanzado una dura frase hacia el deportista.

El periodista Guido Zaffora se expresó sobre el encuentro que Fort y Osvaldo vivieron en un bar. "Él se acercó a la mesa de Marta y le empezó a hablar", comenzó a relatar el panelista de Es por Ahí y sumó: "Marta lo trataba bien, pero lo miraba como diciendo 'no tengo interés en conocer a este tipo. No sé quién es'".

"Esto es exclusivo, palabra de Marta Fort: 'Se me pegó en el boliche. Me miraba, pero yo no sé quién es el viejo ese'", indicó el periodista, sobre los términos que la hija de Ricardo Fort habría utilizado para referirse a la propuesta recibida por parte del ex de Jimena Barón. "Yo estaba con mis amigos, disfrutando. Fui al boliche para otra cosa. Estoy acá de vacaciones, cerró la joven de 18 años que habló con Zaffora tras lo acontecido en su noche de salida con amigos.

Por otro lado, cabe recordar que Daniel Osvaldo está recientemente separado de Gianinna Maradona