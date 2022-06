Dani La Chepi mostró los resultados de su operación: "Dando batalla"

Dani "La Chepi" contó detalles de su post operatorio tras la cirugía mamaria a la que fue sometida.

Dani "La Chepi" fue sometida a una importante operación en el quirófano. Resulta que tras haberse hecho una mamografía, los médicos le diagnosticaron que tenía microcalcificaciones que si no eran removidas podían ser muy peligrosas. Como siempre, la influencer compartió detalles con sus seguidores en su cuenta de Instagram.

La exparticipante de MasterChef Celebrity fue internada en la Clínica Olivos, en donde los médicos le hicieron el procedimiento. Afortunadamente, salió todo bien y compartió varios detalles en sus redes, como unas fotos muy cómicas sosteniendo un suero de manera sensual mientras posaba para la cámara. Debajo, escribió muy alegre: "¿Me preguntan cómo estoy? Dando batalla con humor siempre".

“No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Y si entra la aguja para sacarme la muestra, me podrían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda directamente al quirófano. Me van a abrir el pezón, me sacarán una muestra y lo mandarán a analizar. Así que, después, a esperar", había explicado la mediática en diálogo con Paparazzi.

Ahora que ya la operaron, compartió otros videos en su Instagram anunciándoles a sus seguidores que había salido todo bien y que solo quedaba la parte más tediosa del post operatorio: bañarse con mucho cuidado y desinfectar la zona.

Varias de las seguidoras de "La Chepi" comenzaron a mandarle instrucciones para realizar la limpieza, y ya harta de recibir tantos, la influencer se cansó y expresó en otro video, bastante molesta: "Chicas, arriba del pezón hay una venda y yo tengo que bañarme, embeber el algodón con mucho alcohol y así se desinfecta. Lo dijo el médico, estudió".

Microcalcificaciones en las mamas: qué son y cómo detectarlas a tiempo

Las microcalcificaciones son manchas de calcio que solo pueden verse a través de una mamografía. A pesar de que muy pocas veces son indicio de cáncer, es necesario que sean atendidas a tiempo por un profesional.

Las calcificaciones en las mamas pueden aparecer por una lesión en el tejido mamario, por un tumor o un quiste benigno, por un depósito de calcio en las arterias dentro de las mamas o por algún antecedente de infección mamaria. La mayoría son benignas y no requieren atención médica, pero hay otras que tienen forma irregular o un tamaño desmedido que sí deben ser controladas.

Este último tipo de calcificaciones son las consideradas sospechosas por los médicos y es muy probable que soliciten una biopsia para analizarlas más en profundidad y confirmar si pueden estar vinculadas a un cáncer o si son benignas. Es por esto que es sumamente importante hacerse estudios anuales en las mamas indicados por un ginecólogo, como ecografía mamaria y mamografía.