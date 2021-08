Dan Breitman se hartó y contó todo sobre su pelea con Sofía Pachano

El actor abrió su corazón y se sinceró sobre la difícil relación que tuvo con la bailarina en su paso por el ciclo de Marcelo Tinelli.

Dan Breitman se expresó en una reciente aparición televisiva sobre la pelea que tuvo con su ex compañera de Bailando por un sueño, Sofía Pachano, cuando compartieron el certamen. En su descargo, el actor y cantante dejó en claro que se trató de una cuestión de química, que ninguno de los dos pudo resolver, y la convivencia se tornó insostenible.

“Ay, otra vez hablar de esto. Era una compañera con la que no tenía química, fue eso. Y tenés que bailar, estás con esa persona todo el día, convivir, ensayar. Y no da”, comenzó su relato el comediante y demostró cuánto fastidio le produce hablar de ese tema. “Queríamos hacer cosas diferentes y no teníamos las mismas ideas, proyecciones. Íbamos por caminos diferentes, entonces se armó todo lo que se armó. Pero bueno, olvidado”, continuó.

Por su parte, la panelista de A La Tarde, Débora D’Amato se expresó sobre la disputa que el actor tuvo con Sofía Pachano y lanzó un halago hacia el artista. “Qué raro, porque vos sos divino. En serio, aunque cuando se trata de química, es muy personal”, expresó la periodista de América TV.

En su momento, el coreógrafo Aníbal Pachano, padre de Sofía, lanzó fuertes declaraciones en contra del músico. “La tapó todo el tiempo. Espero que la próxima sea un poco más repartida, un 50 y 50, por ejemplo. Se la pasó hablando él, en otro momento la atacó a Sofía y para rematarla, me pareció poco caballero que no la levantara del piso cuando terminó la coreo. Eso no puede pasar, es no tener registro de su compañera. La cámara te apodera”, lanzó en 2019, sobre su disconformidad con el supuesto accionar de Breitman.

“Es muy difícil esta pista, más allá que ahora estoy en el BAR. Cuando se abre la puerta decís pavadas. Dan estaba muy nervioso, esperaron muchas galas para poder bailar. Él tiene que aprender que esto es un show y esto es un dúo, más allá de que ambos tengan su protagonismo”, agregó en su momento Pachano, en diálogo con el ciclo Hay Que Ver y remató: “ Tal vez él tenga que bajar un poco la euforia del humor y registrar que hay otras personas”.

Una buena

A pesar de su mala experiencia en el Bailando por no conectar con su compañera, el año pasado Dan estuvo en el Cantando y aseguró que disfrutó mucho de trabajo. “Tuve una excelente experiencia en el Cantando, ahí me fue genial. Así que tuve revancha”, reveló en el ciclo conducido por Karina Mazzocco.