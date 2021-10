Damián Betular, sobre el suicidio de Jazmín de Grazia: "Siento la presencia"

Emotivo relato del famoso jurado de Bake Off. Damián Betular y el recuerdo de Jazmín de Grazia, a quien conoció y con quien formó una cálida amistad.

Damián Betular es uno de los jurados más queridos de Bake Off Argentina y también lo fue en las dos ediciones de MasterChef Celebrity. En todos los envíos televisivos deja ver su costado humano y empatiza con quienes le abren las puertas de su confianza. Y al parecer, así también es fuera de las cámaras. Allí logró formar una amistad cálida con Jazmín de Grazia, quien se suicidó en 2012 y cuya autopsia reveló una "asfixia por inmersión".

Ante esta dolorosa pérdida, Damián Betular se sinceró en una entrevista profunda con Pronto. "Nos conocimos porque teníamos el vestuarista de ella en común y varios amigos de por medio. Conocí a su familia aunque ahora hace mucho que no hablo con su papá. Fue una relación muy linda la que tuve con Jazmín", narró el chef.

Por otra parte, Damián Betular aseguró que tiene una conexión con la modelo que decidió quitarse la vida hace nueve años: "Me pasa que cuando cierro los ojos, siento la presencia de toda esa gente que quise mucho y que no está más físicamente. Me acompañan siempre y van conmigo a mi lado, protegiéndome y guiándome".

Damián Betular habló sobre la posibilidad de ser papá

Damián Betular se convirtió en una de las personalidades más queridas de los medios por su rol de pastelero y jurado en los realities MasterChef Celebrity y Bake Off. Recientemente, brindó una entrevista en la que habló sobre la paternidad y sentenció: "No me imagino papá. Nunca fue un deseo ni un proyecto".

Consultado por Revista Pronto por si seguía en contacto con Donato y Martitegui, Betular contestó: "Sí, obvio. Hablamos un montón. Donato llegó hace poco de Italia y mientras estuvo afuera me mantuve en contacto permanente con él y con su señora. Con Germán hicimos un par de eventos juntos y hablamos mucho también. Tenemos una relación muy consolidada de amistad".

"¿Conocés a los hijos de Martitegui?", siguió el periodista Nicolás Peralta, de Pronto, a lo que Damián reveló: "Sí, claro. Lauti y Lorenzo son lo mejor, dos bellezas con una personalidad increíble. Yo con los niños tengo muy buen vínculo en general y los adoro pero cuando vuelvo a casa soy muy feliz. Un ratito de tío me encanta, de padre no".