Damián Betular fue víctima de un inesperado ataque en MasterChef

La invitada del día adelantó la consigna del día con una actitud muy divertida, pero terminó por perjudicar a Damián Betular.

Damián Betular protagonizó un inesperado ataque en la velada del miércoles de MasterChef Celebrity. Una ex participante del certamen arremetió sorpresivamente contra el pastelero y dejó atónitos a todos los presentes. "Yo jamás me hubiera animado a hacer algo así", lanzó Mery del Cerro luego de ser testigo de la situación.

La velada del miércoles estuvo atravesada por la gastronomía griega, motivo que por el que Vicky Xipolitakis se convirtió en la invitada del día. Durante la primera temporada de MasterChef Celebrity, la modelo llegó hasta las instancias finales y sorprendió con su gran talento culinario por este motivo se convirtió en una voz autorizada para aconsejar sobre las preparaciones del día, más allá de tener ascendencia griega. Sin embargo, la presencia de Xipolitakis le costó muy caro a Betular.

Cuando Vicky Xipolitakis entró al estudio, avanzó arrojando platos al piso, tal como la tradición griega que indica "buen augurio" con este accionar. Los integrantes del jurado encontraron muy liberadora esta actividad y decidieron acompañar a la modelo en la tradición: agarraron varios platos puestos para romper y comenzaron a arrojarlos en el piso. Pero Betular jamás esperó lo que sucedió después: Vicky le rompió un plato en la cabeza.

Tanto Betular como los demás participantes quedaron atónitos frente a lo que había sucedido y rápidamente Damián se apuró a mostrar que estaba ileso y que lo divertía mucho lo que acaba de suceder. "No dolió, no me dolió. La verdad que una muy buena técnica", expresó el pastelero entre risas.

Para ese entonces, Tomás Fonzi, quien estaba arriba del balcón por haberse ganado el delantal dorado, miró la situación sin creerlo. "Después de lo que pasó, lo veo a Betular y está ileso. No lo puedo creer", lanzó el actor atónito.

Un detalle que no pasó desapercibido

Tal como se mencionó anteriormente, la velada del miércoles estuvo atravesada por la gastronomía griega. Por este motivo, los jurados de MasterChef Celebrity decidieron adaptarse a la temática de una forma muy particular.

Una vez que los participantes ingresaron al estudio, se dieron cuenta de la ambientación del día, pero se dieron cuenta de una detalle especial: el jurado no estaba presente. Al cabo de unos segundos, los chefs aparecieron vestidos como dioses griegos, pero con el peculiar detalle de que sus trajes tenían los colores de Telefe: uno de azul, otro de verde y otro de rojo.