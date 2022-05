Dalma Maradona habló de los rumores de casamiento entre Gianinna y Daniel Osvaldo

Los inacabables rumores sobre el casamiento de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo hicieron que Dalma, hermana de la novia, lance reveladoras declaraciones.

Luego de que LAM (América TV) prendiese la mecha anunciando la fecha de casamiento entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, Dalma Maradona se cansó de los rumores y especulaciones mediáticas, y envió un revelador mensaje sobre la pareja. "No entiendo nada", sentenció.

Advirtiendo la ansiedad que generó el tema, Intrusos (América TV) mandó a un movilero al registro civil de Lomas de Zamora y a otro a la entrada del country en donde vive la pareja. Fue el segundo periodista quien vio ingresar a Daniel Osvaldo a su casa, con ropa informal. Y durante toda su estadía no encontró ningún dato que lo hiciera confirmar la versión de un casamiento entre el exfutbolista y la hija de "El 10".

De vuelta en el estudio, Flor de la V y sus panelistas hablaron sobre los posibles mecanismos de la pareja para despistar a la prensa, hasta que Maite Peñoñori soltó la primicia que dejó a todos con la boca abierta. "Hablé con Dalma", reveló la panelista, sembrando un clima de suspenso en el canal. Acto seguido, prosiguió a leer el mensaje que la actriz le mandó por Whatsapp: "Dalma está haciendo su programa de radio a esta hora y me dice: ´No entiendo de dónde salió todo esto. Sinceramente no entiendo nada, yo estoy en la radio´”.

El origen de los rumores

Las versiones sobre un casamiento empezaron hace semanas, pero fue LAM el programa que deslizó la supuesta fecha, el pasado 6 de mayo. La periodista Pía Shaw contó cuál fue el mensaje de Ana Oertlinger, una de las ex del exfutbolista de Banfield, en el que habla del casamiento: “Con respecto al casamiento, yo no tengo mucha información porque a mi hijo jamás se lo comunicó. Pero sí, a mí me lo comunicó Elena, que lo puso en su posteo. Yo sé que la fecha es el 10 de mayo”.