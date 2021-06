Dady Brieva reveló el mal momento que vivió por su internación

El comediante y actor contó cómo fue la internación por una hemorragia intestinal. "Pensé que me iba a morir", dijo.

En las últimas semanas se conoció que el actor Dady Brieva tuvo que ser internado de urgencia este mes luego de haber sufrido una hemorragia intestinal. El fin de semana, el conductor de Volver Mejores estuvo invitado al programa PH Podemos Hablar y contó cómo pasó ese momento.

En diálogo con conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff, el actor sostuvo que pensó que "se iba a morir". En el mismo programa, el exMidachi reflexionó sobre la actualidad y sobre lo que significó la pandemia en todo el país. En ese sentido, agregó: "Creo que la pandemia nos puso de rodillas a todos. A los que tienen OSDE 1800, a los pobres. Nos igualo, a los que tienen a los que no, a los tarados. Nos puso de rodillas".

En ese mismo momento, el actor contó que, para ver de dónde era la hemorragia, tuvieron que "anestesiarlo entero". Allí, Brieva prosiguió: “Me puse a pensar esas boludeces de si ‘volveré o no volveré’. que antes de la pandemia no pensábamos”. Después de contar cómo fue qué vivió la internación, el conductor de Volver Mejores reveló: "Yo tengo una deuda conmigo, porque no me he permitido la emoción, el sensibilizarme, emocionarme. Siempre he tenido como muchos dolores emocionales y los he anestesiado. Y me parece que es una gran cagada que hice en mi vida, la estoy tratando de solucionar".

Dady Brieva sorprendió a Axel Kicillof en PH: "Futuro Presidente"

Dady Brieva fue uno de los invitados de Andy Kusnetzoff a PH, Podemos Hablar (Telefe) y, una vez finalizada la parte inicial junto al resto de los presentes, compartió apenas unos minutos la cena en la mesa con Axel Kicillof, que se quedó hasta el final del envío. Cuando el actor se estaba yendo, lanzó una frase que sorprendió a todos y hasta hizo reír al gobernador de la Provincia de Buenos Aires: "Quédense con el futuro Presidente de la República Argentina".

En el producto en el que también formaron parte Alejandra Maglietti, Karina Gao, Georgina Barbarrosa y Tomás Dente; el actor, humorista y conductor de 64 años que forma parte de El Destape Radio se emocionó al principio al conocer la historia de la influencer china, que casi pierde la vida durante su embarazo por el coronavirus.