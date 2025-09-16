Thiago Medina, conocido por su famoso paso en Gran Hermano 2022, atraviesa horas críticas luego de un accidente de moto que lo dejó en terapia intensiva. Sin embargo, su gran familia y sus hijas gemelas, Aimé y Laia, lo acompañan.

¿Cuántos hermanos tiene Thiago Medina?

En Gran Hermano, la historia de Thiago Medina cautivó a los espectadores. El joven, hoy de 22 años, perdió a su mamá, Marisa, cuando era un adolescente y al ingresar a la famosa casa vivía junto a su padre y sus nueve hermanos.

El joven influencer tiene nueve hermanos. Entre ellos se encuentra Brisa, melliza del joven participante. También se encuentran Lautaro, Lucas, Zoe, Enzo y Florencia. Los niños viven con Julio, el padre de Thiago, en una casa humilde de González Catán, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. La mayoría aún son menores de edad.

Camila Deniz es la hermana mayor de Thiago y desde que falleció su madre asumió el rol maternal para sus hermanos. Conocida como "Camilota", la fama de su hermano ha logrado posicionarla en redes sociales, donde ya acumula más de 600 mil seguidores y se ha convertido en una fuerte influencer. La joven fue participante de Cuestión de Peso (en El Trece) y se mantiene activa en redes mostrando su cotidianeidad.

Cómo sigue la salud de Medina, según el último parte de los médicos

El último parte médico del Hospital Mariano y Luciano de la Vega detalla que Medina permanece en terapia intensiva, con respirador e inotrópicos, en condición crítica y bajo monitoreo permanente de la cirugía torácica a la que fue sometido. Celis detalló que, además de perder el bazo, uno de sus pulmones resultó severamente afectado.

Las autoridades médicas del hospital indicaron que Medina "se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado". En el transcurso del día, "se le realizará una evaluación interdisciplinaria para evaluar el estado de las fracturas costales".

El accidente ocurrió el viernes en Francisco Álvarez, en el partido de Moreno, cuando la moto de Medina impactó contra la parte trasera de un auto sobre la avenida General San Martín. La principal hipótesis responsabiliza la falta de señalización en la zona, aunque la Justicia investiga las causas del siniestro.

Desde ese momento, la familia del joven pidió una cadena de oración y apoyo en redes. Su hermana Camila lo describió como “la alegría de nuestra familia” y recordó momentos compartidos con su hermano, con la esperanza de volver a verlo con la chispa que lo caracteriza.

Si bien ya no están en pareja, Celis también se mostró muy cercana al padre de sus hijas. En sus redes pidió “luz y amor” para Medina y agradeció que, al menos, llevaba casco al momento del accidente. “Rezo y pido cadena de oración. Thiago lo necesita”, escribió la influencer.