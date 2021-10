Cuándo empieza la serie de Maradona: revelan la fecha de estreno

Se conoció cuándo es la fecha de estreno de la serie de Diego Armando Maradona que saldrá por Amazon Prime Video. Por dónde verla y todos los detalles a tener en cuenta.

Diego Armando Maradona tiene una nueva serie para ver. La misma, que fue bautizada como "Maradona: Sueño Bendito", genera muchísima expectativa entre miles de fanáticos, quienes todavía recuerdan al ídolo que murió de manera sorpresiva el 25 de noviembre de 2020. La producción ya cuenta con fecha de estreno: así lo reveló en las últimas horas Amazon Prime Video. ¿Cuándo es?

La serie de Maradona fue escrita por Guillermo Salmerón, Silvina Olschansky y Alejandro Aimetta -quien también la dirige- y se grabó en diversos países: Argentina, Uruguay, España, Italia y México. En tanto, cuenta con un total de 10 capítulos que serán emitidos una vez por semana. Por lo tanto, durante más de dos meses dará que hablar.

Cuándo se estrena la serie de Diego Maradona

De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas, la serie "Maradona: Sueño Bendito" se estrena el próximo jueves 28 de octubre, desde las 22 horas, por la TV Pública. En tanto, para aquellos interesados e interesadas que lo quieran ver por Amazon Prime Video, se podrá ver a partir del 29 de octubre, donde lanzarán del 1er al 5to episodio.

Luego, el 5 de noviembre emitirán el episodio 5 y 7; el 12 de noviembre transmitirán el 8; el 19 de noviembre publicarán el 9; mientras que el 26 de noviembre llegará el turno del capítulo 10, que significará el final de la serie.

Maradona: Sueño Bendito, la serie de Amazon Prime Video que genera expectativa.

Quiénes integran el elenco de la serie de Diego Maradona

El elenco de la serie "Maradona: Sueño Bendito" cuenta con la participación de Mercedes Morán y Rita Cortese, como Doña Tota; Pepe Monje y Claudio Rissi, como Don Diego; Laura Esquivel y Julieta Cardinali, como Claudia Villafañe; Leonardo Sbaraglia, como Guillermo Coppola; Peter Lanzani, como Jorge Cyterszpiller; Marcelo Mazzarello, como Carlos Bilardo; Darío Grandinetti, como César Menotti y Nicolás Furtado, como Daniel Passarella, entre otros.

La bronca de la familia de Diego Maradona tras el lanzamiento de la serie

Desde que se supo que Maradona: Sueño bendito llegaría a Amazon Prime Video, la familia de Diego Maradona se mostró completamente en desacuerdo con el proyecto. Inclusive, Claudia Villafañe instruyó a su abogado Fernando Burlando para que tomara medidas legales por el guión. Hace solo unas semanas, Leonardo Sbaraglia (que interpreta a Guillermo Coppola) y Dalma Maradona se cruzaron por el dilatado estreno de la serie.

Hace unos días, el que salió a demostrar su descontento fue Daniel Osvaldo, novio de Gianinna Maradona. El ex futbolista de Boca recibió una publicidad de la controversial serie de Prime Video y dejó claro que no le gusta nada. "No sé quién sos, pero si distribuís esta mierda, buena persona no sos", comenzó picante Osvaldo contra quien le envió el flyer promocional de la ficción. Incluso, y muy enojado, manifestó: "Van a caer todos, uno por uno. ¡La van a pagar, manga de ratas! ¡RAID!".