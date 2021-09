Cuál es el TOC de Nicolás Cabré: revelan qué le pasa en la intimidad

Nicolás Cabré tiene un TOC verdaderamente insólito. Soledad Fandiño, una de sus exparejas, reveló qué es lo que padece el reconocido actor.

Nicolás Cabré es reconocido por haber formado parte de grandes telenovelas en la Argentina como "Gasoleros" y "Son Amores", entre otras. Aun así, sus exparejas también lo han hecho famoso por contar cuál es el increíble TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) que tiene. Soledad Fandiño, una de las mujeres que mantuvo una relación con el artista, lo reveló en las últimas horas y sorprendió a toda la TV: "Esta cama es nuestra".

De acuerdo a lo que indicó la modelo en América TV, Cabré solía exigirle que hiciera la cama de una determinada manera. ¿Cómo? Las líneas debían coincidir entre sí para que el actor no se desesperara. Incluso, ella confesó: "Si no lo hacía así, él me decía que yo no lo quería".

Como si fuera poco, el actor contaba con una especie de ritual para poder tender la cama, las almohadas y los almohadones de una determinada forma para que la cama quede ordenada. La obsesión de Cabré terminó por hartar a Fandiño. Tal es así que el amor entre la pareja duró apenas tres años: surgió en 2007 y finalmente en 2010 llegó a su fin.

Soledad Fandiño y el curioso TOC de Nicolás Cabré en la intimidad.

Enterado de la situación, Ángel de Brito reaccionó en LAM (Los Ángeles de la Mañana) y lanzó duros dardos contra Cabré: "Qué pesado con lo de la cama, ¿no?". Por su parte, Yanina Latorre también coincidió y aportó otro dato: "Muchas de las exnovias de Cabré dicen lo mismo".

“Yo, si soy ella, le hago flecos a las sábanas con una tijera y se lo muestro cuando llega”, añadió Yanina. En tanto, Majo Martino mencionó que Soledad Fandiño "quedó traumada" después de haber convivido con el actor.

Laurita Fernández reveló por qué se separó de Nicolás Cabré

En mayo pasado, Laurita Fernández confirmó su separación de Nicolás Cabré y dio a conocer los motivos de la ruptura: "Teníamos ganas de cosas distintas, no hubo celos para nada. Estamos en etapas diferentes". Y agregó: "Fue todo en muy buenos términos, eso lo hace más fácil o más llevadero".

El periodista le preguntó si se trataba de algo definitivo o de si podrán volver en algún momento, como ya ha ocurrido en la pareja en 2020. Y ella declaró que "no sé, no tengo ni la más remota idea. Nunca se sabe, es difícil cuando no hay algo (puntual) que lo detona".

"Teníamos formas muy diferentes de hacer las cosas, yo por ahí estoy en otro momento de mi vida y no congeniamos, pero eso no quiere decir que alguno haya hecho algo malo o que seamos malas personas", profundizó la artista.