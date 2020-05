Cristina Kirchner le arruinó el cumpleaños a Fernando Iglesias: el relato del diputado que sorprendió a Viviana Canosa

En una entrevista con Viviana Canosa, el diputado troll Fernando Iglesias relató una increíble anécdota relacionada al anuncio de la fórmula presidencial Fernández-Fernández en 2019. Parece que el día elegido para el lanzamiento no fue el mejor para el militante macrista.

El relato del diputado que sorprendió a Viviana Canosa Publicado por El Destape - Videos en Martes, 19 de mayo de 2020

"¿Qué hacías la mañana de sábado en la que Cristina anunció la fórmula?", preguntó Canosa en su programa de Canal 9. La respuesta de Iglesias hizo estallar de risa a la conductora.

"Era la fiesta de mi cumpleaños, estaba con Patricia Bullrich y otros amigos discutiendo sobre eso", reveló. Pero no se quedó allí, porque lanzó: "No nos parecía una buena movida, pero la única que acertó fue Bullrich, que dijo que nos iban a partir". "Y nos partieron", remató Iglesias, sin consuelo. No fue el mejor regalo de cumpleaños, claramente.