Crisis en América TV: qué programas pueden ser levantados por bajo rating

Dos programas de América TV se encuentran en crisis y pueden ser levantados en el futuro. Cuáles son y qué es lo que pasa con los dos envíos.

América TV está en una situación tan incómoda como compleja. A tan sólo unas semanas de haber renovado una buena parte de su grilla, las autoridades del canal que pertenece al Grupo América analizan opciones para tratar de remontar la situación de dos programas por los que apostó fuerte en 2022. Sin embargo, y en caso de no lograrlo en el corto plazo, los ciclos de dos figuras de la TV pueden ser levantados.

Se trata de Animales Sueltos y La Puta Ama, programas que son conducidos por Alejandro Fantino y Florencia Peña, respectivamente. Ambos tuvieron problemas para poder captar la atención de los televidentes en una época muy difícil para la pantalla chica, teniendo en cuenta que el encendido es cada vez más bajo.

Qué programas de América TV peligran de cara al futuro

Florencia Peña

Pese a que en los últimos días había levantado los números del rating, Flor Peña no logró mantener el buen puntaje que le deja LAM, un éxito en América TV. De hecho, en la jornada del pasado miércoles 25 de mayo hizo 1.7 puntos en promedio, cifra menor a la que venía consiguiendo.

Alejandro Fantino

Alejandro Fantino tiene un problema de base en cada inicio de programa al frente de Animales Sueltos. Como el rating de La puta ama es bajo, al conductor le cuesta remontar los números. Sin embargo, no es el único motivo por el que el número de espectadores es negativo: la propuesta política que tiene el programa y que tiene similitudes con Intratables, también está desgastado. Por lo tanto, el futuro del ciclo está en duda. En la jornada del pasado miércoles 25 de mayo no llegó ni a 1 punto de rating.

Por qué Alejandro Fantino se fue de Intratables

Luego de mostrarse agradecido por el tiempo en el que estuvo en Intratables, Alejandro Fantino señaló que tendrá que estar al frente de otro ciclo televisivo: "Yo me estoy despidiendo hoy porque estoy volviendo con Animales Sueltos". En tanto, señaló cuándo sería el estreno en América TV: "Si Dios quiere será la primera semana de mayo".

"Me voy muy feliz porque estos pibes son tremendos, es muy fácil jugar en este equipo. No te erran ninguna pared. La producción es brillante y porque hay que juntar seis invitados por noche. Es la producción más efectiva con la que me he encontrado durante mis 27 años de carrera tanto en televisión y radio por eso este programa es un éxito y va a seguir siéndolo", agregó, con elogios hacia sus colegas y también visiblemente emocionado por la chance que Daniel Vila le brindó para hacerse cargo de la conducción de Intratables.