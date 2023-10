Coti Romero confirmó su romance con un futbolista en vivo en el Bailando 2023

Coti Romero reveló frente a Alexis "Conejo" Quiroga que está saliendo con un reconocido jugador de fútbol.

Coti Romero es una participante de Gran Hermano 2022 (Telefe) que actualmente forma parte del Bailando 2023 (Telefe), el famoso certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli en el que también participa su expareja, Alexis "El Conejo" Quiroga. En la emisión del pasado jueves 5 de octubre, la joven correntina protagonizó un tenso momento al aire, luego de ser interrogada sobre los rumores de romance con un reconocido jugador de fútbol. Tras semanas de silencio, Coti finalmente lo confirmó todo.

Todo comenzó semanas atrás, cuando Zaira Nara le preguntó a la "hermanita" si alguna vez le había escrito un jugador de fútbol. "Sí. Y lo voy a quemar acá. Lo único que voy a decir es que es de River actualmente. Me sigue, me deja de seguir; me sigue, me deja de seguir. Si en ese momento no lo seguí y me mandó mensajes y no le contesté, me parece que se tiene que dar cuenta de que no va", había dicho la joven. Aunque no dio nombres, le dijo al conductor al oído que "es alguien que anda mucho por el mar".

Rápidamente, surgieron rumores de que se trataría de Esequiel Barco. "Era de Independiente cuando salió campeón de la Sudamericana”, sumó Coti, dejando en claro que se refería a él. Acto seguido, Ángel de Brito sumó: "Yo fui testigo, porque cuando pasó todo esto Romero estaba como angelita en LAM. Y no era el único jugador de River que le escribía". Ahora, Romero fue interrogada al respecto por el conductor de LAM (América TV) y confirmó que está saliendo con un futbolista. Sin embargo, no especificó si se trata de Barco.

"Así al pasar, dijiste 'yo te digo con quién estoy' cuando te dije que estabas con él. ¿Estás con un tal Gero Laiker?", indagó De Brito. "No, él ya fue mi pasado", contestó Coti. "Ah, ya estuviste y ya lo liquidaste. ¿Y con quién estás ahora?", quiso saber el presentador. "Ojalá lo pueda contar después. Estoy empezando algo, ojalá que se de", respondió la joven, muy entusiasmada con su nuevo vínculo.

"¿Es jugador de River?", insistió De Brito, pero Coti respondió que no. "Hay mucha gente que me atrae y hace un momentito también me empezó a seguir alguien que me atrae mucho, así que voy a darme la oportunidad. Estoy soltera", aseguró. Luego, Marcelo le preguntó de qué club era, pero Romero se negó a dar esa pista "porque ya van a empezar a especular". "Yo dije 'nunca los jugadores', pero nunca hay que decir nunca", concluyó.

Coti Romero reveló con qué famosa cantante la engañó "El Conejo"

Semanas atrás, Coti Romero había asegurado en Socios del Espectáculo (El Trece) que "El Conejo" la engañó con Karina "La Princesita". "Estuve en la Fiesta Bresh y una persona me habló, me dijo que me quería con todo su corazón y que me lo decía porque yo me veía muy chiquita y vulnerable con respecto a él, que es un tipo regrande y tiene 30 años. ‘Es revivo y yo quiero cuidarte’, me dijo. Me dijo que él sí estuvo con Karina La Princesita”, comenzó diciendo.

"En ese momento me rompió el corazón, pero todavía no tenía esas pruebas. Al final siento que Dios me tenía esperando, no era el momento y cuando pasó, me tiró videos, capturas, chats, todo de golpe. Ahí dije ‘no’”, concluyó. Por último, contó que comenzó a hacer terapia para atravesar este duelo amoroso y evitar repetir los errores que cometió en sus futuras relaciones.