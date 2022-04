Conocé a Alina Moine, la mujer que saldría con Marcelo Gallardo

El perfil de Alina Moine, la periodista deportiva de ESPN que estaría saliendo con el entrenador de River, Marcelo Gallardo. Quién es y cómo se conocieron.

Todo indica que Alina Moine y Marcelo Gallardo están saliendo, más allá de que ninguno de los protagonistas lo haya confirmado oficialmente todavía. De acuerdo con varios programas de televisión y diversos portales especializados en la farándula, la relación entre la periodista deportiva de ESPN y el entrenador de River ya es un hecho.

Por lo tanto, vale le pena conocer el perfil de la ex Fox Sports, que conoció al "Muñeco" hace bastante tiempo como consecuencia de su profesión. Los vaivenes del exfutbolista con su esposa, Geraldine La Rosa, le dieron la oportunidad a la comunicadora de entablar un diálogo con el técnico y acercarse a él cada vez más. Incluso, el vínculo comenzó a ser mucho más fluido luego de la fiesta del River campeón de la Copa Libertadores en diciembre de 2018, evento que Moine condujo y en el que entrevistó a Gallardo en pleno campo de juego del estadio "Monumental".

Conocé a Alina Moine, con quien saldría con Marcelo Gallardo

Actualmente en ESPN, ella es periodista deportiva, locutora, conductora y modelo, aunque tuvo algunas presencias como actriz también. Nacida en Rosario el 9 de octubre de 1979, Moine tiene 42 años, mide 1.71 m. y lleva una extensa trayectoria en la televisión argentina. De hecho, debutó allí a los 20 en el ciclo TVI de Telefe Rosario en el 2000. A los 23, abandonó su ciudad natal y se trasladó hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para desarrollarse allí.

Más tarde llevó a cabo su carrera profesional en Fox Sports, la TV Pública, DeporTV, Fox Channel y Fox Sports Premium, además de haber tenido una breve participación en el ShowMatch de Marcelo Tinelli en 2016.

Por estas horas comanda SportsCenter AM (de lunes a viernes de 10 a 12) y SportsCenter Night en ESPN (los mismos días entre las 21 y las 22). En cuanto a su rol de modelo y actriz, hizo campañas y publicidades para Selú, Schneider y Chevrolet, entre otras empresas.

La historia de Alina Moine, quien sería la nueva pareja de Marcelo Gallardo

Entrevistada por La Nación hace algunos años, la santafesina recordó su adolescencia: “De chica iba a un colegio técnico donde estudiaba materias de ciencias exactas por la mañana y a la tarde hacía teatro, periodismo, televisión, cine, fotografía. Fue una formación maravillosa". "Me gusta todo y ese fue el dilema", admitió.

"No había test vocacional que me diera un porcentaje abultado para una cosa en especial. Estudiaba biotecnología y seguía con el teatro, y obviamente los deportes siempre me interesaron", profundizó la reportera. Además, repasó que su bisabuelo "jugaba al fútbol en un club de la primera división" y que por el lado de la familia de su mamá "todos son muy futboleros también", por lo que ella se crió "en ese ámbito de club y deportes”.

Sobre sus comienzos, Alina Moine rememoró que cuando estaba en un programa de radio en Rosario le preguntaron "si quería hacer notas en la cancha, y una cosa fue llevando a la otra". Con relación a su efímera labor en la actuación, la comunicadora contó se dio el gusto de hacer algunas cosas y que "una de las últimas fue una participación en El Host con Adrián Suar". "Hoy, con mi agenda sería imposible pero, quizás, algunas escenas en algún capitulo de una serie estaría bueno. Es un lindo hobby", cerró.

La foto de Marcelo Gallardo en la casa de Alina Moine

En Socios del espectáculo (El Trece) mostraron una imagen del técnico de River con el mismo fondo del hogar en el que vive la rosarina y lo mandaron al frente. “Tranquilamente puede ser el bar de la cancha de River, pero no... ¿Vos sabés dónde es ese lugar? Es el living de la casa de Alina”, reveló la panelista "Luli" Fernández. Entonces, su compañera Paula Varela acotó: “¡Qué viva Alina! Estuvo viva… Alina dijo ‘Marce, ponete acá con la remerita que te pedí que firmes’ y lo enganchó con el mismo empapelado”.

Por su lado, Fernández remarcó que “la foto de Alina está publicada en sus redes sociales, que son abiertas, y la de Gallardo está en Internet también. La pueden encontrar fácilmente y es una foto que él se saca con una camiseta para un regalo para alguien”. Mientras tanto, el conductor Rodrigo Lussich sumó otra prueba: “Además del fondo, del empapelado, la lámpara, el palito de la lámpara. Es muy notorio, cómo está la lámpara... No sólo el mismo empapelado”.

Alina Moine y Marcelo Gallardo, con el mismo fondo de la pared.