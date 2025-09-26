Conmoción por lo que contó una figura de Telefe: "No quería seguir viviendo"

Una figura de Telefe reveló una dura etapa que atravesó.

Coti Romero, conocida por su participación en Gran Hermano 2022 y por su paso por el Bailando, sorprendió con un testimonio profundamente personal. En diálogo con el programa Resumido, la correntina confesó que, tras la exposición mediática, vivió una crisis emocional que la llevó a un extremo impensado.

"Yo tuve un problema de autoflagelación, estuve muy mal. Hasta llegué a decir que no quería seguir viviendo. Justo me agarró en la etapa de El Bailando, que estaba terminando con El Conejo y todo eso. Creo que fue uno de los momentos en los que más toqué fondo", comenzó relatando Coti.

La joven explicó que, pese a contar con el apoyo de familiares y amigos, su deseo era aislarse: "Tenía a mi familia y a mis amigos que me hablaban todo el tiempo, pero yo quería estar sola y aislarme del mundo. Me sacaron de ahí y empecé a verlo distinto. Cuando salí de eso con terapia me di cuenta de que no tenía que ocultarlo".

Coti Romero habló sobre uno de los momentos más duros que atravesó.

Las "dos vidas distintas" de Coti Romero

La ex participante recordó que, en ese tiempo, sentía que llevaba “dos vidas distintas”: una en la que estaba completamente destruida y otra que mostraba al público. "Estaba destrozada, era como si me patearan en el piso. Me ha pasado que estaba muy mal y tenía las cámaras en frente, pero no me voy a quejar de eso porque yo lo elegí. Siempre hay que sacar algo bueno de todo lo malo, y esto me sirvió para crecer", expresó.

Además, compartió una noticia positiva: a través de sus redes sociales reveló que comenzará a estudiar periodismo deportivo. “En agosto, si Dios quiere, arranco periodismo deportivo. Ya estoy inscripta y tengo que hacer muchos trámites”, contó, y celebró: “Me tomé mi tiempo para mí… Me estoy dedicando un montón a mí y me estoy sintiendo mucho mejor”.