Conmoción por lo que confesó Aníbal Pachano delante de su hija Sofía: "No me quiero ir"

La confesión de Aníbal Pachano delante de su hija Sofía que emocionó al espectáculo.

Aníbal Pachano es una de las personalidades más destacadas del mundo del espectáculo no solo por su participación en realitys, sino también por sus trabajos como director de teatro. Luego de atravesar algunas complicaciones de salud en estos últimos años, realizó una confesión inesperada en una charla con su hija Sofía que despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Aníbal Pachano y Sofía Pachano mantuvieron un encuentro en el ciclo Viva La Familia que tiene Infobae. En el mismo, tenían varias preguntas reveladores sobre la relación padre-hija que tienen y profundizaron sin problemas. "¿En qué momento dijiste 'aguante mi viejo'?", fue una de las preguntas que leyó Aníbal.

"Todo lo laboral, seguir subiéndose arriba de un escenario a pesar de un montón de cosas. Salir de la quimio, irte al Colón. Aguante mi viejo", expresó Sofía. Esta declaración de la actriz hizo reír a su padre, quien aprovechó el momento para hablar de sus complicaciones de salud con una revelación impensada.

"Soy resiliente, soy pesado. No me quiero ir y me quiero quedar todo el tiempo, todo el tiempo...", expresó el exjurado del Bailando dejando entrever que estuvo muy complicado de salud y luchó por quedarse en vida. Luego la charla siguió por otro lado, ya que la siguiente pregunta que hizo Aníbal fue "¿qué te avergüenza de mí?". "Tu carácter. Cuando te ponés muy Pachano... así vehemente. A vos te agarra en cualquier lado", dijo Sofía.

Aníbal Pachano dijo lo que muchos piensan de Mariano Cúneo Libarona: "Es"

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, tuvo unos dichos repudiables durante la comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados. Allí debía explicar el desfinanciamiento de la subsecretaría de Protección contra la violencia de género y de las políticas públicas en materia de géneros y diversidades. Sin embargo, optó por agredir mediante un discurso en cobtra de la diversidad sexual. En ese sentido, el actor y productor teatral, Aníbal Pachano, dialogó con TN sobre el ataque del funcionario al colectivo LGBT.

"Yo no puedo creer que haya una persona tan retrógrada, pero además, una persona que no sé... Hablaba de una manera rarísima. Es una persona que no respeta los derechos que ya fueron otorgados por ley. Acá se mezcla todo, una cosa es que se hayan eliminado ciertos ministerios. '¿Estaba poblado? Ok dejá ministerios menos poblados, pero más eficientes', pero no empezar a discutir leyes. Lo de ayer fue una falta de respeto para todas las personas que tienen familias diversas", comenzó diciendo durante la emisión vespertina del noticiero.

"¿Qué le importa a este señor lo biológico? ¿Qué es lo biológico para este señor? Cúneo es como un camaleón, va para donde le conviene. A mí no me parece una persona ideónea, lamento que esté manejando una situación de justicia. Es un ministro raro", añadió luego muy enojado. Por último, se refirió a las medidas y discursos que están teniendo los funcionarios del gobierno de Javier Milei. "Venimos de semanas donde todos se están exponiendo en situaciones absolutamente desagradables para la gente que los votó y los que no lo votaron. Si estamos hablando de libertad, cada uno hace de su vida lo que quiere, de la mejor manera que puede y por eso es válida la diversidad: no solamente sexual sino que también de pensamiento".