Conmoción en la televisión por lo que contó Fede Bal de Carmen Barbieri: "No hay mucho más que hacer".

Fede Bal abrió su corazón y contó el particular momento personal que atraviesa y cómo esto afecta a su mamá, Carmen Barbieri. El famoso actor y conductor se refirió a la cantidad de polémicas en las que estuvo envuelto en el último tiempo y relató cómo le terminaron afectando. Incluso, reveló la decisión que tomó al respecto.

En una entrevista que brindó con Pronto, Bal contó cómo le afectó el último escándalo en el que estuvo envuelto donde salió a la luz que le había sido infiel a su novia, Sofía Aldrey. A partir de ese momento, el actor optó por un perfil más bajo, alejado de los escándalos, y llamó mucho la atención. Por este motivo, en esta entrevista contó a qué se debió esta iniciativa: "Yo ya no hablo más. Hace un tiempo ya que no hablo de cosas que no tengan que ver con mi trabajo o cuestiones que le interesen a la gente para poder comprar una entrada o verme en un programa. Estoy en un momento de mi vida en el que bajé un poco esa exposición. Creo que es total responsabilidad mía mantener en privado mi vida íntima".

Así, siguió: "Empecé a entender que me llegan propuestas lindas y materializo cosas importantes cuando me bajo un poco del spotlight, del chimento y de tanto conflicto. Porque, además, no soy un chabón conflictivo. Sí fui un chabón soltero y reconozco que me gusta ponerme de novio y estar con mujeres del ambiente. Fue difícil mi vida y hacía las cosas mal porque no me separaba a tiempo. Ahora creo que me ordené". Además, se refirió a cómo estas peleas públicas afectaban a su mamá, Carmen Barbieri: "Sufría ver a mi vieja enojada, que entre un juicio o tener que salir a dar explicaciones por cosas que dijo mi mamá".

Bal explicó que muchas veces se le iba de las manos la sobreexposición y que, por más que le pedía a su mamá que no se meta, no podía controlar su accionar ni sus dichos públicos. Por este motivo, tuvo que trabajar a nivel personal en qué cosas se involucraba y cuáles no, y también gestionar cuánto le afectaban. "Ahora estoy en una pausa con la terapia pero sí, lo hablé mucho. Lo hablé, lo trabajé y entendí. No hay mucho más que hacer. No la pude cambiar", lanzó.

Por último, Fede Bal sentenció sobre el vínculo con su mamá: "Está más tranquila, es verdad, pero yo también estoy más tranquilo y eso trae menos conflictos. Pero siempre es como una bola y una cosa lleva a la otra. Sí, todo el tiempo". Por último cerró: "Ella vive en Belgrano y yo en Maschwitz pero sí, nos vemos. Todo el tiempo compartimos aunque me gustaría más. Tengo muchos viajes por el mundo y ella trabaja mucho porque tiene dos programas de tele. Pero buscamos espacios para vernos".

Matías Alé confesó lo que pasó con Carmen Barbieri y Graciela Alfano: "Unos besos"

Matías Alé reapareció en televisión desde Mar del Plata y habló del reciente enfrentamiento que tuvieron Carmen Barbieri y Graciela Alfano al aire de Mañanísima (El Trece), dando su opinión sobre el supuesto origen del conflicto entre exvedettes. "Son dos personas grandes", sentenció el mediático en un picante móvil.

En diálogo con Intrusos (América TV) desde La Feliz Alé habló con los periodistas que le consultaron por el reciente cruce de Graciela Alfano y Carmen Barbieri en el programa de la mamá de Fede Bal. Contundente, el mediático deslizó: "Es algo que tendrían que hablar ellas, me parece que son dos personas grandes".

Segundo después, el periodista Guido Záffora le preguntó a Matías si tuvo una relación sexoafectiva con Carmen Barbieri y si eso había sido motivo de conflicto entre las exvedettes: "Con Carmen nunca pasó nada, siempre fue un mito. Con Carmen nos dimos unos besos nada más. Yo estuve muy compañero de ella cuando no la pasó bien cuando se separó de Santiago Bal, nos hicimos mucha compañía. Nunca tuvimos ninguna intimación".

El cruce tenso entre Alfano y Barbieri se dio en Mañanísima cuando Carmen "La Leona" se sintió descalificada por Graciela al punto de soltar un enardecido comentario al aire: “Yo he pasado un momento genial, pero no ha sido este. No puede ser tan maleducada una persona que la saludo y no me contesta en mi programa, yo soy la conductora. No puede ser que no me conteste”.