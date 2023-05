Conmoción en Canta Conmigo Ahora: su amigo se quitó la vida y le dedicó una canción que emocionó a todos

Una concursante de Canta Conmigo Ahora hizo llorar al jurado al revelarles la razón por la que eligió interpretar su canción.

Chelzye, participante de Canta Conmigo Ahora (El Trece), emocionó a todo el jurado al entonar The Show Must Go On, una de las canciones más conocidas de la banda británica Queen. La joven no solo deslumbró a los jueces con su voz y su performance, sino también al contarles la razón por la que había elegido el tema. Al escuchar su desgarradora historia, el público se conmovió todavía más.

Muy a menudo, los participantes del programa musical de El Trece cuentan sus historias de vida. La gran mayoría de las veces, algún dato sobre ellos mismos o sobre su vínculo con la música capta la atención del jurado. Este fue el caso de Chelzye, quien contó la conmovedora razón por la que eligió interpretar The Show Must Go On.

“La verdad, ¿puedo decir algo? Esta canción ya la habíamos elegido, y hace dos días me enteré de que un amigo músico se quitó la vida. Y la verdad me puse en su piel en este momento para interpretarla, y se lo dedico a él en este momento”, comenzó la joven, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada.

Y aprovechó para dar un profundo mensaje sobre la depresión a todos los que la estaban escuchando: “Y, obviamente, quiero dar un mensaje a todas las personas que están con este tema, de que siempre hay una salida, siempre hay alguien para brindarte una mano. Y siempre hay que ir a uno también, porque adentro de nosotros está la mayor fuerza”.

Al escuchar sus palabras, Manuel Wirzt, quien conduce el programa actualmente, se conmovió y le dedicó unas palabras de agradecimiento a la concursante. “Muchas gracias. Seguramente, él lo habrá disfrutado muchísimo, como creo que mucha gente del jurado lo ha disfrutado", pronunció.

Por qué Marcelo Tinelli dejó la conducción de Canta Conmigo Ahora

A partir del martes 11 de abril, Marcelo Tinelli abandonó la conducción de Canta Conmigo Ahora. A pesar de lo feliz que el conductor se sentía a la hora de conducir este programa, tuvo que tomar una decisión y buscar un reemplazo, ya que ahora es gerente artístico de América TV y está a punto de estrenar Bailando por un Sueño.

Por esta razón, el reality show de canto es actualmente conducido por Manuel Wirtz, actor, músico y presentador de televisión, que había trabajado en la temporada pasada como parte del jurado. Además, el canal decidió modificar la grilla horaria y, a partir de entonces, el programa se emite a las 18:30 horas.