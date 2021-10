Conductor figura de Radio Mitre a punto de renunciar por una caliente interna: "Se va"

La interna entre Jorge Lanata y Marcelo Longobardi en Radio Mitre arde y tiene un segundo round que alarma al Grupo Clarín. "Se va", confirmó Intrusos sobre uno de ellos.

Lejos de terminar, la fuerte interna entre Jorge Lanata y Marcelo Longobardi recrudece dentro de Radio Mitre (AM 790) y preocupa muchísimo al Grupo Clarín. Más allá de que los problemas personales entre dos de los periodistas macristas más reconocidos dentro del medio ultraopositor al gobierno actual de Alberto Fernández ya viene de larga data, en esta ocasión sumó un "segundo round" de acuerdo con la información difundida por Intrusos (América TV).

En el programa de televisión abierta que conducen de lunes a viernes Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, en la edición de la tarde del miércoles 27 de octubre de 2021 fueron contundentes acerca de lo que ya es una verdadera crisis en la emisora, mientras que los escuchaban atentamente sus panelistas Paula Varela, Evelyn Von Brocke, Virginia Gallardo, Marcela Baños y Karina Iavícoli.

Jorge Lanata vs. Marcelo Longobardi en Radio Mitre: el segundo round según Intrusos

Como parte del informe, Pallares y Lussich recordaron que todo comenzó con la bronca del conductor de Lanata sin filtro en AM 790 porque su colega que lidera Cada mañana "le entrega tarde el programa" y le saca tiempo en vivo al aire. Si bien el primer round entre ambos fue por eso y se hizo público, este nuevo episodio tuvo su origen en una entrevista que Jorge le otorgó al portal Infobae, con conceptos hacia Marcelo que habrían caído muy mal tanto en el medio en sí como en el otro de los protagonistas.

"Longobardi está en Miami (Estados Unidos) y decide el lunes si sigue o no en Mitre, pero hoy se va", comunicó Pallares al respecto. "Sí, hoy está más cerca de irse que de quedarse... Lo que se dice en la radio es que mientras uno entrevista al ministro del Interior, el otro está en Miami con Maluma. Eso es lo que se dice en la radio, chicos", profundizó.

"Son dos pesos pesados, ¿no? Pero ahí el que corta el bacalao es Longobardi. Uno es un divo y el otro no. Ahí, el rockstar es Lanata. De hecho, cuando Longobardi se fue de Radio 10 (AM 710) se llevó toda la audiencia. Es una locomotora, son enormes los números que hace como para bajarse. Y si lo hace, ¿con qué repercusiones internas en el rendimiento del resto de la programación?", acotó Lussich. "Cuando Longobardi vio la entrevista (de Lanata) en Infobae, presentó su renuncia o al menos su malestar dentro de la radio", informaron en el estudio.

Marcelo Longobardi vs. Jorge Lanata en Radio Mitre: segundo round.

Lanata vs. Longobardi en Mitre: por qué aumentan los problemas

Si bien ya venían mal desde hacía varios meses, las siguientes declaraciones de Jorge en la entrevista con Mariana Dahbar de Infobae terminaron de hacer explotar a Marcelo: "Uno en los medios aprende a ser puntual, en general en las profesiones nadie es puntual... Vos vas al médico y te atiende una hora después, pero si yo voy de 10 a 14 no puedo llegar a las 14. Si lo hago, no hay programa. Tengo que llegar a la hora que tengo que llegar. Y sí, tuvo un problema con Longobardi por el tema de las entregas".

Y reconoció lo ocurrido en aquel entonces, motivo por el cual la bronca fue incrementándose de ambos bandos: "Un día, yo hice silencio porque en realidad le avisé antes que, si al otro día seguía pasando lo mismo, iba a ser silencio. Lo hice y se ofendió. Tenemos que respetar los tiempos de cada uno. Cuando no respetás el tiempo de los demás, le estás cagando el tiempo".

Entonces, Lussich confirmó: "Esto motivó que Longobardi se enfureciera y dijera ´por el momento, me tomo esta semana´, y amenaza con una renuncia por tiempo indefinido o un cambio de horario". A su vez, Pallares aportó: "Hoy, la radio ya era un hervidero y hay dos nombres de posibles reemplazos del ámbito político... Uno ya había tenido un diálogo para sumarse este año. No voy a nombrar a nadie porque es ingrato. Son daños colaterales, no es nada menor".

Por su parte, Varela sentenció: "Ahora, ¿no te parece una discusión muy pava para dos hombres tan inteligentes y con dos contratos millonarios? A Longobardi le conviene mucho más que lo echen, en términos económicos. Que renuncie y se vaya así es raro".