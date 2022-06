Conductor de El Trece tuvo un accidente escatológico en vivo: "Un olor a caca"

Soy Rada denunció que un periodista de El Trece sufrió un tremendo accidente escatológico en plena transmisión de un programa. De quién se trata y qué fue lo que pasó.

En las últimas horas, Soy Rada dejó muy mal parado a un conductor de El Trece, a quien acusó de haberse tirado un pedo en plena transmisión de un programa. Entre risas, el presentador relató cómo fue el accidente escatológico que protagonizó un colega suyo.

Se trata de Leandro "El Chino" Leunis, quien estuvo como invitado en el programa de streaming Nadie dice nada y que fue mandado al frente por Radagast. "'El Chino' se tiró un pedo en vivo. Fue uno de los momentos más graciosos de mi vida. No se escuchó al aire, estábamos yo y Fernanda. En el momento lo dijimos".

En tanto, el influencer detalló cómo fue que se dieron cuenta de que Leunis había tenido un accidente escatológico mientras conducía el ciclo En qué mano está (Telefe): "Lo supimos porque había olor a caca. Chino mañana quiero que lo cuentes. Se cagó en vivo y me acabo de acordar".

Por su parte, "El Chino" reaccionó al respecto y reveló qué le sucedió tras aquel episodio: "Creo que mi cerebro lo borró por que no es que sentí vergüenza del tipo: 'La puta madre", sino de '¿Lo hice? ¿En serio?'". Y confesó: "Muchas veces me pasa que estoy al aire y digo: 'Estoy en vivo, está pasando'".

"El Chino" Leunis se tiró un pedo en plena transmisión de un programa.

Para la sorpresa de los presentes, el conductor que hoy lidera El Hotel de los Famosos junto a Pampita indicó que no fue la única vez que le sucedió: "Una vez me acuerdo que estaba muy descompuesto y estaba por salir al aire". "En En qué mano está teníamos una pantalla doble que se abría, y yo estaba al aire, y mis últimas palabras fueron: 'Dios, no quiero cagarme al aire encima'", profundizó.

Fuerte denuncia de El Chino Leunis

Hace algunas semanas, en El Hotel de los Famosos, se vivió un momento muy tenso. Antes del desafío de la H entre "Locho" Loccisano y Walter Queijeiro, que derivó en la eliminación del periodista deportivo, Leunis tomó la palabra y lanzó un fuerte dardo contra Alex Caniggia, "El Chanchi" Estévez y otros de los miembros del grupo llamado "La Familia".

Tras la emoción de "Locho" por continuar en El Hotel de los Famosos, el presentador disparó contra los concursantes: "Chicos, ¿qué les pasa a ustedes cuando ven lo que le pasa a Locho? ¿Creen que la actitud de Locho merece lo que ustedes hacen con él? Se los pregunto tratando de ser lo más objetivo posible".

En tanto, "El Chino" consideró que los miembros de "La Familia" agreden y se burlan de "Locho" para tratar de sumar poder en la casa. "Esto se parece como a una situación de bullying de colegio por parte de niños malos. Se los pregunto de verdad. A mí me pasa que, por momentos, están rozando la mala educación", denunció. Frente a las acusaciones, Martín Salwe frenó en seco a Leunis y le marcó: "No, no, no... ojo con las palabras, Chino. El bullying es otra cosa. Acá lo que puede haber es que, de manera unánime, consideramos que Locho entró mal al grupo por actitudes y malos comentarios, pero nunca le falté el respeto a él".