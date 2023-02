Complot en Gran Hermano: denuncian a dos participantes y hay sorpresa en Telefe

Denuncian que dos participantes de Gran Hermano hicieron complot a la hora de votar en la gala de nominación del pasado miércoles 1° de febrero. El conflicto que la producción de Telefe deberá resolver.

En Gran Hermano se viven momentos de absoluta tensión. A poco tiempo de que llegue la final del programa de Telefe, denunciaron que dos participantes de la casa hicieron un complot contra otros dos jugadores a la hora de votar en la gala de nominación del pasado miércoles 1° de febrero.

De acuerdo a diversas acusaciones de usuarios de las redes sociales, Julieta Poggio y Daniela Celis hicieron un complot para votar en GH. La denuncia se disparó luego de que se conociera que ambas votaran de la misma manera, y en el mismo orden, en las últimas dos galas de nominación.

Cómo votaron Julieta y Daniela en las últimas dos galas de nominación

En la gala de nominación del miércoles 1° de febrero, Julieta le dio 2 votos a Ariel y 1 a Walter "Alfa" Santiago; mientras que Daniela hizo exactamente lo mismo. Por otro lado, en la gala del miércoles 25 de enero, Julieta le dio 3 votos a Agustín y 2 a Ariel en la nominación espontánea; mientras que Daniela le dio 2 votos a Agustín y 1 a Ariel.

Por lo tanto, es la segunda vez consecutiva que Julieta y Daniela nominan de la misma manera y en el mismo orden. Esto, sin dudas, captó la atención de las redes sociales, que denunciaron "complot" y exigieron que la producción de Gran Hermano las sancione por lo sucedido.

Las reacciones y denuncias de complot de las redes contra Julieta y Daniela

Quién quedó en placa este miércoles 1 de febrero

La determinación final se conoció cerca de la medianoche, luego de que todos los participantes hayan dado a conocer sus nominaciones y el motivo de las mismas. Finalmente se conoció que la placa quedó conformada por Ariel, Nacho, Walter "Alfa", Marcos y Julieta.

Cómo votaron los participantes de Gran Hermano en la gala de nominación

Romina: le dio dos votos a Nacho y uno a Camila.

le dio dos votos a Nacho y uno a Camila. Walter "Alfa" Santiago: le dio dos votos a Ariel y uno a Marcos.

le dio dos votos a Ariel y uno a Marcos. Daniela Celis: le dio dos votos a Ariel y uno a Walter "Alfa".

le dio dos votos a Ariel y uno a Walter "Alfa". Nacho Castañares: le dio dos votos a Marcos y uno a Julieta.

le dio dos votos a Marcos y uno a Julieta. Lucila "La Tora" Villar: le dio dos votos a Walter "Alfa" y uno a Daniela.

le dio dos votos a Walter "Alfa" y uno a Daniela. Ariel Ansaldo: le dio dos votos a Julieta y uno a Romina.

le dio dos votos a Julieta y uno a Romina. Marcos Ginocchio: le dio dos votos a Nacho y uno a Ariel.

le dio dos votos a Nacho y uno a Ariel. Camila Lattanzio: le dio dos votos a Nacho y uno a Lucila "La Tora".

le dio dos votos a Nacho y uno a Lucila "La Tora". Julieta Poggio: le dio dos votos a Ariel y uno a Walter "Alfa".

Grave denuncia de Agustín Guardis contra la producción de Gran Hermano

En su visita al programa A lo Barbarossa, Agustín "Frodo" Guardis se cruzó con varios periodistas que lo cuestionaron por no haber sido autocrítico tras su eliminación de Gran Hermano. En dicho marco, Nancy Pazos -integrantes del ciclo de Telefe- le manifestó: "Hasta ahora, vivís en un mundo imaginario, mi amor, te lo crees vos solo".

"No, en un mundo imaginario, no. Es el mundo que ve la gente. Lo que pasa es que tengo que explicarle a todos los panelistas de los programas porque sé bien que no vieron Pluto TV. Pero la gente vio Pluto TV", disparó "Frodo", quien dio a entender que los panelistas y periodistas se dejaron llevar tan sólo por los recortes y tapes que transmitió la producción de GH durante las galas.

Para colmo, y como si fuera poco, la especialista en farándula Adriana Bravista reprodujo en su Twitter (@adrianabravist6) declaraciones por parte de Agustín: "Hay cosas que la producción no pasó o no quiso pasar". Asimismo, la internauta opinó: "El que compra a Agus por loco o tonto, pierde. Si pudiera hablar de todo lo que vio y lo que sabe...".