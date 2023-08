Coco Sily vive un CALVARIO tras separarse Caramelito Carrizo y preocupa su salud: "Tristeza"

El actor atraviesa un difícil momento después de su separación de Caramelito Carrizo. Coco Sily contó cómo es su presente tras su ruptura amorosa.

Coco Sily habló con los medios sobre cómo atraviesa el duelo por su separación de Cecilia "Caramelito" Carrizo y sorprendió al revelar la depresión que viviría. El actor y comediante contó detalles de los motivos de la ruptura y la decisión tajante que tomó la conductora de televisión de los 90.

El humorista se separó de la panelista después de tres meses y medio de relación, ya que Carrizo volvió a juntarse con su exesposo y padre de sus hijos, con quien estuvo en pareja durante 25 años. "Estoy triste, cursando la tristeza normal después de una separación. Ella es un amor, es un sol. No hubo ningún inconveniente. Hacía poquito tiempo que estábamos juntos", comentó el conductor radial a Intrusos en alusión a las afecciones que le generó su separación.

"No voy a negar que en este tiempo me enamoré, pensé que íbamos a tener una pareja divina y eso no sucedió. Ella tomó la decisión, le pasaron muchas cosas en los últimos años, es entendible", comentó el artista. Y cerró: "Estamos todos sorprendidos, incluso yo, pero no hay ningún problema. No hemos discutido, ella plantea una situación que está viviendo. Yo lo entiendo y doy un paso al costado. Le deseo lo mejor del mundo. Tiene cosas para recomponer, para sanar, y ojalá le pase porque es una mujer increíble".

Qué dijo Caramelito Carrizo de su separación de Coco Sily

“Tendría para contar qué empecé a estar con Coco en un momento de mi vida muy difícil, y que, como se había dado la circunstancia, incluso se sabía Digo ‘se sabía’, porque principalmente quienes lo tenían que saber lo hacían y en este caso en particular hablamos de Coco. Él siempre supo todo y me supo acompañar de una manera tan amorosa y tan hermosa", comentó Carrizo en una entrevista con Intrusos. Y sumó: "La verdad es que yo pensé que no tenían posible solución, de hecho no la había tenido en ese momento. Hoy estamos reanudando de alguna manera el vínculo y viendo que se puede arreglar".