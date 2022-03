Claudio Rígoli rompió el silencio sobre su salida de C5N: "Les hice precio y me fui"

Claudio Rígoli explicó los motivos de su repentina y sorpresiva salida de C5N, tras 15 años en la señal, y dejó picantes declaraciones contra la gerencia del canal.

Claudio Rígoli sorprendió hace unos días al confirmar su salida de C5N, tras 15 años como una de las principales figuras, y en las últimas horas rompió el silencio con picantes declaraciones contra la actual gerencia del canal. "Llegué a un acuerdo de caballero, les hice precio y me fui", disparó el histórico conductor en diálogo con Guillermo Andino y Carolina Prat.

C5N tuvo su primera emisión en el 2007 con Daniel Hadad como dueño y fue Claudio Rígoli el conductor que puso su cara para el noticiero inicial del nuevo canal de noticias. El periodista se mantuvo como una de las principales figuras de la señal incluso luego del cambio de gerencia. Pero a 15 años de ese comienzo, Rígoli presentó su renuncia a C5N, siendo uno de los últimos históricos en abandonar la señal.

Su sorpresiva salida se dio en medio de sus vacaciones, por lo que los motivos del periodista para su renuncia solo eran especulaciones y rumores. Pero durante el fin de semana, Rígoli rompió el silencio y habló por primera vez del tema en Los Andino, el programa de Guillermo Andino y Carolina Prat en KZO. "Me fui. Etapa cumplida. Y cuando no estás cómodo en un lugar, cuando no respetan tu trabajo, es un síntoma de que te tenés que ir", comenzó picante el periodista.

Lejos de bajar el tono de sus declaraciones, Rígoli agregó: "Podés aceptar cualquier cosa menos el destrato o la falta de respeto a un tipo que puso al aire C5N". "Daniel Hadad me dio esa oportunidad; yo arranqué eso, la transmisión inicial la hice yo, la puesta al aire la hice yo", siguió el histórico conductor, dejando en claro que no le gustó nada el último tiempo en el que fue parte de C5N.

"Yo entiendo que venga un dueño y te diga: ‘Gracias por los servicios prestados, vamos para otro lado’. Decímelo de frente y me voy tranquilo", sumó Rígoli, dando a entender que desde la gerencia buscaron desgastarlo para que él tomara la decisión de irse. En ese sentido, el periodista arrojó una frase contundente sobre su salida: "Dejé pasar un tiempo, no hubo un cambio de postura y me fui. Llegué a un acuerdo de caballero, les hice precio y me fui".

Para cerrar, Claudio Rígoli destacó la relación con sus excompañeros de señal y remarcó que ya está pensando en lo que viene: "Hoy es una etapa cumplida. Estoy muy tranquilo. He recibido decenas de mensajes de compañeros de C5N, siempre hablándome con mucho respeto. Y me llevo ese recuerdo".

Dónde seguirá su carrera Claudio Rígoli

Vale destacar que pese a su salida de C5N, Rígoli seguirá en distintos medios de comunicación. Por un lado, se mantendrá al frente de Telenueve Central (El Nueve), donde está desde 1987, así como también seguirá en La mejor de las mañanas (AM 540) y Tal como son (canal Metro).