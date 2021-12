Cinthia Fernández y su repudiable frase contra los piqueteros: "Ganas de matar"

Cinthia Fernández llegó tarde a LAM por los piquetes y pronunció varias frases repudiables en vivo por El Trece contra los manifestantes.

Acostumbrada a hacer papelones por El Trece, Cinthia Fernández protagonizó uno más en pleno programa de LAM (Los Ángeles de la Mañana). La mediática y ex candidata en las últimas elecciones llegó tarde al programa de televisión que conduce Ángel de Brito y por eso estalló en vivo contra los piqueteros, que cortaron buena parte de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por mejores condiciones de vida y recordar el caos nacional vivido en esta misma fecha de 2001.

La bailarina y modelo de 33 años destiló su odio habitual contra algunos de los sectores sociales más humildes ante la complicidad del resto de los integrantes del ciclo, en el que también participan Yanina Latorre, Pía Shaw, Andrea Taboada y Mariana Brey.

Como se demoró en ingresar al estudio de LAM por El Trece, la exesposa de Matías Defederico no aguantó la bronca e hizo varias declaraciones vergonzosas al aire. "Ya se está poniendo los zapatos Cinthia Fernández... ¡Bienvenida! Esto es así", comenzó De Brito su presentación.

Al instante, mientras se reía, la "Angelita" se paró y exclamó: "¡Gracias, piqueteros! Se pueden ir a la re p...". Entonces, el conductor acotó: "Ya lo digo yo también". Entonces, ella insistió y derrapó totalmente: "¡Tengo ganas de matar gente!".

"¿Dónde quedaste varada?", quiso saber el jurado de ShowMatch La Academia (El Trece). Entonces, "Cin" respondió que fue "básicamente en (Puerto) Madero" y detalló que "les estaban haciendo una alfombra roja a los muchachos para que pasen todos... En una le dije ´disculpame, te mando un besito´", aunque también aclaró: "No se lo dije así, pero pasé".

"¡No lo puedo creer, no lo puedo creer! Que encima les hagan todo... No se puede", continuó vociferando, mientras que luego les preguntó irónicamente a los manifestantes "¿no se quieren tomar vacaciones, muchachos, no tienen ganas? Ah no, cierto que no cobran...".

"¡Viven de vacaciones, mi amor! No saben lo que es laburar", le dio la razón Brey, por lo que Cinthia Fernández completó: "Claro, no, es que sino no pueden comer, me olvidé de ese detalle... Estoy furiosa. Y dejé una canción muy linda en mi Instagram para descargar la furia. Si no me reía, mataba gente".

Cinthia Fernández, sacada en LAM contra los piqueteros por El Trece.

Cinthia Fernández explotó contra los piqueteros en las redes sociales: "Caras de verg..."

No conforme con las protestas desubicadas en LAM, la panelista también demostró su fastidio a través de sus cuentas oficiales de Instagram (@cinthia_fernandez) y Twitter (@cinthifernandez). Con dos videos breves seguidos, la influencer hizo otro papelón.

Primero, con el mensaje de "vamos todoooooos", se grabó a sí misma al volante de su auto e inventó una canción: "La con... de la lora, no avanzamos hace tres horas, piquetes del or..., no nos dejan pasar, tenemos que llegar a hacer LAM. La pu... madre que lo parióoooooo".

Por último, filmó cómo desfilaban las columnas de personas que asistieron a la marcha y escribió: "Mira cómo está la vagancia en este baile... Jajaja, ¿y el pase sanitario? Por Dios, no salimos más". Y se quejó de nuevo: "Así, ¿no? Cinco horas... Mirá cómo se bajan todos los muchachos, sin el barbijo por supuesto, del bondi... Mirá cómo están ahí las criaturas, todo amontonado". Para cerrar, expresó: "Mirá, la gente put... ¿Y después piden pase sanitario? ¡Caras de verg...! Miren lo que son estos muchachos, cobrando de la nuestra. ¡Miren cómo trabajan! Mirá, mirá cómo bancamos toda esta vagancia".