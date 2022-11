Cinthia Fernández sufrió un accidente y mostró la herida: "Duro"

La bailarina compartió un mal momento que vivió en el gimnasio en su cuenta de Instagram. Cinthia Fernández demostró que se lastimó en medio de una rutina de ejercicios.

Cinthia Fernández compartió en una de sus historias de Instagram una consecuencia que su cuerpo sufrió en medio de una fuerte rutina de entrenamiento. La exparticipante de ShowMatch contó que dio todo en su jornada de gimnasio y por ese motivo sufrió una herida en su mano.

"Se entrenó duro", escribió la expareja de Matías Defederico en su publicación, en la que mostró la pequeña herida que se había hecho en una de sus manos en medio de su entrenamiento. La fijación de la personalidad de televisión por la actividad física es sabida desde hace tiempo, ya que periódicamente publica cómo están compuestas sus rutinas de ejercicios.

"Hoy levanté 90 kilos de glúteos. Hace una semana no entrenaba tenía que descargar. Así que mi ciela, ya sabés, no hay milagros. Entrená. No hay excusas, ni hay calor", contó Fernández hace algunos meses sobre cuán fuerte es su entrenamiento.

Historia de Instagram de Cinthia Fernández

Cinthia Fernández contó que se animará a la política de nuevo

La madre de Bella, Francesca y Charo contó que tuvo reuniones con el partido de Javier Milei para volver a incurrir en la política. "Ya tuve tres reuniones. Yo en las elecciones anteriores saqué 90 mil votos más los que me chorearon porque nunca aparecieron las boletas", reveló la artista en el ciclo de televisión Momento D, donde trabaja como panelista.

"Tengo ganas porque me fue muy bien, porque me gusta muchísimo, porque a la causa la sigo defendiendo hasta el día de hoy", reveló Fernández ante las consultas del conductor Fabián Doman. Y concluyó: "Tengo miedo porque la pasé mal, porque me amenazaron, se me cagaron de risa".

La emoción de Cinthia Fernández por un posteo de Jimena Barón

"Me hiciste llorar, pero gracias por la basura que se me metió para lagrimear", escribió Fernández en sus redes. Jimena Barón había hecho un descargo sobre la fuerza de las madres solteras en su cuenta: "Se quedan como un roble siendo mamás, desprendiéndose sin dudar, sin siquiera pensar, en el dolor, en la traición, en la soledad, en la humillación, en el abandono, en hasta ser mujeres para antes que todo seguir siendo mamás", enunció la cantante de La Cobra. Y cerró: "Las admiro y abrazo hasta la Luna, sobre todo a las que les costó y les sigue costando tanto".